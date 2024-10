Xiaomi ma nowego budżetowca. POCO C75 debiutuje w Polsce

Xiaomi poszerza ofertę tanich smartfonów o model POCO C75. Urządzenie wyróżnia się designem inspirowanym naturą, imponującym 6,88-calowym wyświetlaczem i wytrzymałą baterią o pojemności 5160 mAh. Może to być idealna propozycja dla osób poszukujących wydajnego i stylowego smartfonu w niskiej cenie.

POCO C75 przyciąga wzrok eleganckim designem, który nawiązuje do harmonii i piękna natury. Symetryczna konstrukcja z okrągłą wyspą aparatów i minimalistycznym logo marki nadaje mu nowoczesny charakter. Użytkownicy mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: zieloną (Forest Green), złotą (Sun Gold) i czarną (Moonlight Black). Smukła obudowa (8,22 mm) sprawia, że smartfon wygodnie leży w dłoni, a duży ekran zapewnia komfortowe korzystanie z multimediów.

6,88-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania do 120 Hz to prawdziwa gratka dla miłośników filmów i gier mobilnych. Płynny obraz i żywe kolory gwarantują wciągające wrażenia wizualne. Dodatkowo, certyfikat TÜV Rheinland potwierdza niską emisję niebieskiego światła i brak migotania, co minimalizuje zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Smartfon oferuje również tryb ciemny i tryb nocny, które dostosowują jasność ekranu do otoczenia.

POCO C75 został wyposażony w główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix, który ma pozwolić na robienie wyraźnych i szczegółowych zdjęć w każdych warunkach oświetleniowych. Przedni aparat 13 Mpix z trybem nocnym umożliwia robienie selfie nawet po zmroku. Funkcja Film Camera oferuje szereg filtrów i efektów wizualnych, które pozwolą na tworzenie kreatywnych filmów i zdjęć.

Za płynną pracę smartfonu odpowiada układ MediaTek Helio G81 Ultra, wspierany przez 6 lub 8 GB RAM-u (z możliwością wirtualnego rozszerzenia do 16 GB). Akumulator o pojemności 5160 mAh powinien zapewnić długi czas pracy bez konieczności częstego ładowania. Energię w baterii można uzupełnić z mocą do 18 W.

POCO C75 oferuje również szereg praktycznych funkcji, takich jak czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, klasyczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz zwiększoną głośność (do 150% w porównaniu do poprzedniej generacji).

październik 2024 204 g, 8.22 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD - 50 Mpix + 0.08 Mpix + 13 Mpix 6.88" - IPS LCD (720 x 1640 px, 260 ppi) MediaTek Helio G81 Ultra, 2,00 GHz Android v.14.0 5160 mAh, USB-C

Dostępność i cena, promocja na start

POCO C75 będzie dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach pamięci. Za wariant 6/128 GB zapłacimy 599 zł, a wersja 8/256 GB będzie kosztować 699 zł. Smartfon w kolorze czarnym i złotym trafi do sprzedaży 4 listopada 2024 roku, a wariant zielony – w drugiej połowie listopada.

Xiaomi szykuje promocję na start. W ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery (4-17 listopada), na stronie mi.com, POCO C75 będzie można kupić w niższych cenach:

499 zł za wariant 6/128 GB (taniej o 100 zł),

za wariant 6/128 GB (taniej o 100 zł), 649 zł za wariant 8/256 GB (taniej o 50 zł).

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi