Xiaomi Poco F7 Ultra. Tego jeszcze nie grali

Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia na temat smartfonów Poco F7 i Poco F7 Pro, globalnych wariantów serii Redmi K80, która sprzedawana będzie tylko w Chinach.

Jak się jednak okazało, Xiaomi ma także w planach model Poco F7 Ultra. Urządzenie o takiej nazwie zostało dostrzeżone w bazie danych IMEI, więc jest to źródła w pełni wiarygodne. Modelu z wyróżnikiem „Ultra” jeszcze w smartfonach marki Poco nie było, zapowiada się więc ciekawie.

Przez analogię można by domniemywać, że Poco F7 Ultra będzie przebrandowanym modelem Redmi K80 Ultra, który zapewne też powstanie. Analiza potwierdzonych oznaczeń kodowych w bazie IMEI wskazuje jednak na coś innego:

Nie wiadomo jednak, na podstawie jakiego telefonu powstanie podstawowy Poco F7.

The POCO F7 Ultra and POCO F7 Pro have officially appeared in the GSMA IMEI database. This is the first time POCO will announce a smartphone called “Ultra”.



Redmi K80 Pro - POCO F7 Ultra 24122RKC7C / 24122RKC7G (SM8750)

Redmi K80 - POCO F7 Pro 24117RK2CC / 24117RK2CG (SM8650) pic.twitter.com/orFGzVpmWI