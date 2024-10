OnePlus 13 z datą premiery. Producent odsłonił karty

Po serii przecieków czas na konkrety – OnePlus zapowiada premierę swojego najnowszego flagowca i potwierdza jego wygląd. OnePlus 13 zadebiutuje jeszcze w październiku.

OnePlus 13 był ostatnio tematem licznych przecieków i spekulacji. W końcu jednak producent odsłonił karty i pokazał, jak wygląda nowy flagowiec. Ujawnił też datę premiery – odbędzie się ona 31 października 2024 r. Wydarzenie dotyczy Chin, jednak jest szansa, że jeszcze w tym roku OnePlus 13 wejdzie na globalne rynki.

OnePlus 13 – tak wygląda na oficjalnych grafikach

Wygląd OnePlus 13 nie był już tajemnicą, bo ostatnio pojawił się na nieoficjalnych zdjęciach i grafikach, teraz jednak producent postawił kropkę nad „i”, nie pozostawiając miejsca na spekulacje.

OnePlus 13 dostępny będzie w trzech kolorach: czarnym, białym i całkiem nowym ciemnoniebieskim. W porównaniu do poprzednika smartfon doczekał się zauważalnych zmian: ma wyraźniej zaznaczone, równe ramki boczne obudowy, zmienił się nieco układ wyspy aparatów (np. flesz przeniesiony do środka koła), obok której widać ozdobny pasek z metalu, ciągnący się przez całą szerokość telefonu. Nie ma za to metalowego łącznika z lewej strony wyspy.

Z nowych renderów wynika wyraźnie, że czarny model ma podobną teksturę, jak w poprzedniej generacji miał wariant zielony, a nowy kolor niebieski oznacza zarazem wykończenie z wegańskiej skory. Wariant biały wydaje się całkiem gładki.

Co przyniesie OnePlus 13?

Z dotychczasowych przecieków wynika, że OnePlus 13 ma 10-bitowy ekran OLED 8T LTPO o przekątnej 6,82 cala w rozdzielczości 1440 x 3168. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Sercem OnePlus 13 jest układ Snapdragon 8 Elite (8 Gen 4). Sekcję fotograficzną tworzy układ trzech aparatów: główny 50 Mpix (Sony LYT 808, OIS), szerokokątny 50 Mpix (Samsung JN5) oraz aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem (Sony LYT 600, OIS, zoom 3x). Z przodu znalazł się aparat selfie 32 Mpix.

Energię dostarczy akumulator ok. 6000 mAh z ładowaniem 100 W i bezprzewodowym 50 W (magnetycznym). Ważną zmianą jest pełna pyło- i wodoszczelność obudowy na poziomie IP68/IP69.

Zobacz: Android 15 dla OnePlus. Premiera OxygenOS 15 już za tydzień

Zobacz: OnePlus podpatruje Apple. I bardzo dobrze, tę funkcję warto kopiować

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo