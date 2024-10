Xiaomi 15 zameldował się na test. Już wszystko wiadomo

Koniec października i początek listopada przyniosą kilka interesujących premier. Wśród nich będzie również flagowa seria Xiaomi 15. Podstawowy wariant zameldował się właśnie w teście Geekbench.

Do premiery Xiaomi 15 może dojść w najbliższych dniach, mówi się nawet o 23 października, choć nie ma jeszcze potwierdzenia daty wydarzenia. Poznaliśmy za to kolejne szczegóły techniczne smartfonu, między innymi dzięki temu, że zawitał do benchmarku Geekbench.

W teście Geekbench 6.3.0 podstawowy wariant Xiaomi 15 osiągnął 3180 punków na jednym rdzeniu i 10 058 na wszystkich rdzeniach. Widać wyraźny przyrost mocy – poprzednik, Xiaomi 14, w naszym redakcyjnym teście uzyskał odpowiednio 2143 i 6909. W nowym modelu odpowiada za to układ Snapdragon 8 Elite (8 Gen 4), któremu tu pomaga 16 GB pamięci RAM oraz najnowszy Android 15.

Xiaomi 15: będą trzy modele

Cała seria flagowców Xiaomi ma się składać z trzech modeli: Xiaomi 15, 15 Pro oraz 15 Ultra. Ten pierwszy na pewno pojawi się też w Polsce i powinien trafić w oczekiwania wymagających użytkowników, poszukujących smartfonu z ekranem o średniej, nie za dużej wielkości.

Xiaomi 15 ma płaski ekran z matrycą AMOLED o przekątnej 6,36 cala, w rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem 120 Hz. Układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite wspierany będzie przez 16 GB pamięci RAM (a być może także 24 GB).

Wiadomo też, że za zdjęcia odpowiada potrójna sekcja foto z optyką Leica: aparat główny 50 Mpix (OV50H), szerokokątny 50 Mpix oraz aparat 50 Mpix z teleobiektywem pozwalającym uzyskać zoom optyczny 3.2x.

Pojemność akumulatora ma tym razem wynosić aż 5500 mAh (poprzednik miał 4610 mA) z ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 50 W. Wszystkim będzie zarządzał HyperOS 2.0 na bazie Androida 15, a obudowa zapewni odporność na poziomie IP68.

Krążące w sieci rendery sugerują, że wygląd telefonu niewiele się zmienił w porównaniu do Xiaomi 14. Miejmy nadzieję, że tym razem producent tak zaprojektował całą konstrukcję, że nie pojawi się problem zaparowanego obiektywu, co było mankamentem poprzednika.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała (Telepolis.pl), MySmartPrice, X

Źródło tekstu: MySmartPrice, X