Xiaomi unifikuje marki. Strona Poco do odstrzału

Xiaomi postanowił zunifikować swoje marki telefonów i skończyć z fikcją niezależności Poco. Do odstrzału idzie osobna strona internetowa.

Xiaomi długo próbował pozycjonować smartfony Poco i Redmi jako coś innego niż główna marka. W ten sposób na przykład Poco w wielu krajach doczekał się osobnej strony internetowej czy osobnej aplikacji sklepu. Oczywiście na tym ta niezależność się kończyła. Same telefony Poco i Redmi były często bliźniacze, a wszystkim i tak zarządza główny Xiaomi.

Poco to Xiaomi. Po prostu

Wygląda na to, że Xiaomi zamierza trochę tę nieco groteskową sytuację zmienić. Wraz z końcem roku przestanie działać główna strona internetowa Po.co. Dotyczy to również jej regionalnych wariantów. Już 21 października natomiast w krajach, w których funkcjonowała i tak przestanie być zbyt użyteczna. Wtedy zniknie możliwość składania zamówień. Teraz we wszystkich krajach poza Indiami wszystko zunifikowane będzie na stronie Mi.com. Nawet historia zamówień i recenzje tam przejdą.

Całkowicie przestanie działać osobna aplikacja sklepu Poco. W Polsce Xiaomi kładł o wiele mniejszy nacisk na rozróżnianie różnych swoich marek. Ten krok pokazuje jednak jaki trend wygrał w chińskiej firmie i czego możemy się spodziewać w przyszłości. A także czego już się nie spodziewać.

Źródło zdjęć: poco

Źródło tekstu: poco