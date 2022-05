iPhone dostanie port USB-C. Teraz już na pewno. Serio.

Apple w końcu wypuści iPhone'a ze złączem USB-C. Nastąpi to w 2023 roku.

Nie jest tajemnicą, że stosunek Apple do stosowania powszechnie przyjętych w branży standardów jest... specyficzny. Szczególnie dobrze widać to po sobie, w jaki gigant z Cupertino podchodzi do tematu złącz USB-C. Znajdziemy je w komputerach Mac, MacBookach, gdzie wykorzystywane są także do ładowania urządzenia, a także w najnowszych iPadach. Ale nie w iPhone'ach. Czemu? Bo nie.

To znaczy, powód prawdopodobnie jest i to całkiem konkretny. O ile standard USB-C jest w większości otwarty i powszechnie dostępny, o tyle wykorzystywany w urządzeniach mobilnych Apple port Lightning jest rozwiązaniem zamkniętym. To oznacza, że gigant z Cupertino ma nad nim pełną kontrolę i - co równie istotne - może liczyć z tego tytułu na niemały zastrzyk gotówki w postaci opłat licencyjnych.

iPhone ze złączem USB-C już w przyszłym roku

Wygląda jednak na to, że nawet gigant z Cupertino musi się w końcu ugiąć w obliczu rynkowych realiów. Jak donosi Ming-Chi Kuo, analityk rynkowy, który już kilkukrotnie skutecznie przewidywał działania Apple, nowe iPhone'y ze złączem USB-C mają trafić na rynek już w przyszłym roku.

Co to oznacza dla użytkowników? Szybsze czasy ładowania, wyższe prędkości transferu plików oraz wygodę. W końcu nie będą musieli używać oddzielnych kabli do ładowania swojego smartfona i laptopa - wystarczy im jeden przewód. Podobnie ma się sprawa z całą resztą akcesoriów.

Oczywiście to wszystko przy założeniu, że przewidywania Kuo rzeczywiście się potwierdzą. Warto mieć na uwadze, że plotki o zastąpieniu złącza Lightning bardzie popularnym USB-C krążą po sieci od dobrych kilku lat i jak dotąd się nie potwierdziły.

Niewykluczone jednak, że tym razem rzeczywiście będzie inaczej. Unia Europejska coraz głośniej odgraża się wprowadzeniem przepisów, na mocy których wszystkie smartfony musiałyby być wyposażone w złącze USB-C. Apple wielokrotnie wyrażało swój przeciw wobec tego pomysłu, ale jeśli zostanie wdrożony w życie... cóż, nawet wielka megakorporacja nie będzie mogła go tak po prostu zignorować.

