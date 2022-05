Apple jest królem na rynku komputerów osobistych i tabletów

Jak wygląda sprzedaż komputerów i tabletów na początku 2022 roku? Czy zniesienie restrykcji covidowych wpłynęło na rynek nowych technologii? Znamy odpowiedzi!

Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele osób zmuszonych zostało do pracy i/lub nauki z domu. Tym samym w pewnym momencie nagle kilku domowników wymagało dostępu do urządzenia zdolnego do uczestniczenia wideokonferencjach. To wymusiło często zakup nowego komputera czy tableta, a to zaś zmieniło rynek.

Apple dostarczył najwięcej PC i tabletów w Q1 2022

Chociaż obecnie większość krajów w Europie - w tym Polska - dość mocno poluzowało pandemiczne restrykcje, to sporo osób zdecydowało się pozostać przy pracy zdalnej. Większość uczniów wróciła jednak do szkół. Jak to przekłada się na sprzedaż urządzeń takich jak komputery i tablety? Pora się przekonać!

Zgodnie z najnowszą analizą wykonaną przez Canalys mowa o spadku na poziomie średnio 2,9%. Najgorzej wygląda to u HP, gdzie mowa o -17,6%, dalej jest Lenovo z -12,2%, a trzeci najgorszy wynik notuje Samsung z -10%. Nie każdy jednak ma powód do narzekania - Dell odnotował wzrost o 6,1%.

Jaki jest jednak rozkład sił jeśli chodzi o dostawy komputerów osobistych, wliczając w to tablety? Na pierwszym miejscu jest Apple, które w pierwszym kwartale 2022 roku dostarczyło 22,3 miliona urządzeń. To więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdzie mowa była o 22,1 milionach sprzętów. Amerykanie mają 18,1% udziałów rynku, a więc należy do nich duży "kawałek tortu".

Na drugim miejscu znalazło się Lenovo. Chińczycy są popularniejsi i posiadają 19,7% rynku, ale ich dostawy w tym roku są odczuwalnie mniejsze. Mowa o 21,1 milionach, w porównaniu do 24 milionów w Q1 2021.

Trzecie miejsce znowu należy do Amerykanów, tym razem mowa o HP. I tutaj również znowu mowa o drastycznym spadku dostarczonych do klientów urządzeń. Zamiast 19,3 milionów PC i tabletów jak w ubiegłym roku, w pierwszym kwartale 2022 roku HP zanotowało 15,9 miliona dostarczonych sprzętów.

Czwarte miejsce należy do Della, który zanotował lepsze wyniki. Zamiast 13 milionów, mowa o 13,8 milionach komputerów osobistych. Piąte miejsce to ponownie Azja, a dokładniej południowokoreański Samsung. Niestety zamiast 9,7 milionów urządzeń czebol dostarczył "tylko" 8,8 miliona produktów z tej kategorii.

Podsumowując widać niewielki, acz wyraźny trend spadkowy. Trudno się temu dziwić, gdy wiele firm powróciło do pracy stacjonarnej lub hybrydowej. Dodatkowo uczniowie i studenci wyszli z czterech ścian do szkół i uczelni. No i co tutaj dużo ukrywać - sprzęt używany tylko do internetu, maili i wideokonferencji to nie musi być demon wydajności wymieniany co roku czy dwa lata.

Źródło zdjęć: Apple, Canalys

Źródło tekstu: Canalys, oprac. własne