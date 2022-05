iPhone’a kupisz tam w automacie, jak batonik albo colę

W Finlandii stanęły pierwsze telefomaty. To urządzenia, w których można oddać do recyklingu stary lub zepsuty telefon, a w zamian otrzymuje się pieniądze lub odnowionego iPhone’a. Za pomysłem stoi izraelski startup Cellomat i fińska firma Swappie.

Już kilka tysięcy osób skorzystało z automatów zlokalizowanych w trzech fińskich centrach handlowych: w Helsinkach, Turku i Tampere. Maszyny umożliwiają sprzedaż używanych smartfonów, oddawanie do recyklingu starych urządzeń oraz jednocześnie zakup odnowionych iPhone’ów.

Telefomaty Swappie skupują zarówno iPhone’y, jak i telefony z systemem Android (te drugie przekazuje po prostu do recyklingu), w pełni sprawne, jak, i zepsute. Firma wykonuje przelew na wskazany numer konta w ciągu jednego dnia roboczego. Środki ze sprzedaży telefonu można też wykorzystać od razu – na zakup odnowionego iPhone’a spośród aktualnie dostępnych w danym telefomacie.

Po stronie użytkownika korzystanie z telefomatu jest banalnie proste. Wystarczy udać się do centrum handlowego i oddać telefon do automatu. Maszyna natychmiast ocenia stan smartfonu i na tej podstawie dokonuje jego wyceny. Przy pomocy uwierzytelniania IMEI sprawdza też, czy telefon nie został skradziony.

A co dzieje się dalej z używanymi telefonami? Te poważnie uszkodzone trafiają do recyklingu. Jeśli są częściowo sprawne, ich komponenty są wykorzystane do napraw innych telefonów. Natomiast te nieuszkodzone trafiają do centrum technologicznego Swappie, gdzie są odnawiane i wystawiane na sprzedaż – na stronie Swappie czy w telefomatach.

W telefomacie klienci mogą kupić odnowionego iPhone’a na takich samych zasadach jak w sklepie internetowym. Przysługuje im możliwość zwrotu w przeciągu 14 dni, a telefony są objęte 12-miesięczną gwarancją.

Telefomaty wyprodukował izraelski startup Cellomat, natomiast za całą logistykę odpowiada firma Swappie, która specjalizuje się w odnawianiu używanych smartfonów.

