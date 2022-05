Seria Lenovo Yoga wzbogaca się o 7 nowych komputerów i laptopów

Technologiczni giganci są gotowi do kolejnych premier. Tym razem mowa o Lenovo, które przygotowało nowe laptopy i komputery stacjonarne oparte na najnowszych procesorach Intela i AMD oraz dobrych matrycach OLED typu 16:10.

Lenovo to chiński gigant technologiczny, który obecny jest na rynku od 1984 roku. W ich portfolio znaleźć można między innymi laptopy, komputery stacjonarne, smartfony, tablety i serwery. Mowa zarówno sprzęcie do rozrywki, jak i pracy. Wszystkie z nich cieszą się sporą popularnością, również w Polsce.

Yoga 7. gen to procesory AMD Ryzen 6000 i Intel Alder Lake

Dzisiaj skupimy się na dwóch pierwszych grupach produktowych. Chińczycy bowiem poinformowali o rozszerzeniu swojej oferty notebooków i komputerów AiO, mowa o 7. generacji urządzeń z rodziny Yoga. Na fanów firmy czeka aż siedem modeli, które zobaczymy jeszcze w tym roku.

Wszystkie z nowych komputerów stawiają na system operacyjny Microsoft Windows 11, ale pod względem procesora i karty graficznej do wyboru są różne konfiguracje. Mowa zarówno o platformach opartych na CPU od AMD, jak i Intela, ze zintegrowanymi, jak i dedykowanymi układami graficznymi.

Yoga Slim 9i to połączenie mobilności i wydajności, za sprawą grubości poniżej 15 milimetrów i wagi 1,37 kilograma. Dostajemy tutaj 14-calowy ekran OLED 16:10 o rozdzielczości 4K, który spełnia wymagania certyfikatu Vesa HDR True Black 500 i może pochwalić się pokryciem palety barw DCI-P3 w 100%. Platforma Intel EVO napędzana jest przez procesory 12. generacji i oferuje długi czas pracy na baterii.

Yoga Slim 7i Pro X i Yoga Slim 7 Pro X to nadal 14-calowy ekran, ale już w technologii IPS i o rozdzielczości 3072 x 1920 pikseli. Mamy tutaj do czynienia z jasnością do 400 nitów, pokryciem palety sRGB w 100% i częstotliwością odświeżania do 120 Hz. W zamian jednak konsumenci mogą zdecydować czy wolą procesory Intel Core 12. generacji, czy może jednostki AMD Ryzen 6000.

Nieco niżej pozycjonowane Yoga Slim 7i Pro oraz Yoga Slim 7 Pro zaoferują matryce OLED i IPS, ale o mniejszej rozdzielczości - 2880 x 1800 lub 2240 x 1400 pikseli z częstotliwością odświeżania 120, 90 lub 60 Hz. Również maksymalna pojemność pamięci RAM wyniesie 16 GB, zamiast 32 GB. Tutaj jednak pojawią się dedykowane karty graficzne NVIDIA GeForce lub AMD Radeon.

Na koniec zostaje nam Yoga 7, czyli konwertowalny laptop 2 w 1 posiadający wygodną konstrukcję, która ułatwia trzymanie i przenoszenie. Sercem urządzenia są procesory AMD Ryzen 6000, zintegrowany układ graficzny oraz 8, 16 lub 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Całość dopełnia nośnik półprzewodnikowy PCIe 4.0 x4 o pojemności od 256 GB do 1 TB. Zastosowana matryca to 14-calowa propozycja 16:10 w technologii OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli przy jasności 400 nitów.

Chińczycy nie zapomnieli też o osobach pracujących w jednym miejscu - bez różnicy czy w domu, czy w biurze. Dowodem na to jest Yoga AIO 7. To komputer stacjonarny ukryty w 27-calowym monitorze opartym na matrycy IPS o rozdzielczości 4K i z 95% pokryciem palety DCI-P3. Do wyboru są warianty z procesorem AMD Ryzen 7 6800H lub Ryzen 5 6600H; zintegrowanym układem graficznym lub kartą AMD Radeon RX 6600M oraz 16 lub 32 GB pamięci RAM i SSD PCIe o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Nowe urządzenia Lenovo Yoga zobaczymy jeszcze w tym roku

Nowe urządzenia Lenovo Yoga 7. generacji mają zadebiutować na rynku w czerwcu tego roku. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone, ale widać po specyfikacji, że mowa o średnim i wysokim segmencie rynku.

