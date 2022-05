Apple zabija legendę. Tego produktu już nie kupicie

Apple uśmierciło jedną ze swoich najpopularniejszych serii produktowych. Ze sprzedaży wycofano odtwarzacze iPod Touch.

Ktoś mógłby powiedzieć, że aktualny sukces Apple zaczął się od pierwszego iPoda i jest to teza, którą spokojnie dałoby się obronić. Choć nie był to pierwszy odtwarzacz MP3 na rynku to zrewolucjonizował sposób patrzenia na konsumpcję multimediów i sprawił, że nadgryzione jabłuszko stało się marką lifestyle'ową. Mówiąc krótko, bez iPoda nie mielibyśmy iPhone'a, Apple Watcha czy AirPodsów.

Nowych iPodów nie będzie. To koniec pewnej epoki

Ale nie da się ukryć, że koncept iPoda jako gadżetu mainstreamowego w dzisiejszym świecie wydaje się już nieco archaiczny. Podobnie musieli stwierdzić włodarze Apple, ponieważ oficjalnie potwierdzono, że iPod Touch 7. generacji będzie ostatnim urządzeniem z serii. Następca nie jest planowany, a sprzedaż ma trwać wyłącznie do wyczerpania aktualnych stanów magazynowych.

Co by nie mówić, jest to koniec pewnej epoki. Jak jednak podkreśla Apple w oficjalnym komunikacie, funkcję iPoda przejęły aktualnie produkty firmy, w tym przede wszystkim iPhone. No i warto pamiętać, że iPod Touch bynajmniej nie jest ostatnim dedykowanym odtwarzaczem multimediów na rynku. W ciągu ostatnich kilku lat możemy za sprawą firm pokroju FiiO czy Shanling możemy obserwować swego rodzaju renesans tego typu produktów, choć skierowanych raczej do entuzjastów, a niekoniecznie użytkowników mainstreamowych.

Ale czy byłoby to możliwe, gdyby nie iPod? Nie sądzę.

Zobacz: Debiut iPoda Touch siódmej generacji. Nowszy procesor i iOS 12 na starcie

Zobacz: Apple jest królem na rynku komputerów osobistych i tabletów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alena Veasey / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple, oprac. własne