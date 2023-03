iPhone 14 dostał nowy kolor. Zrobiło się żółto

Firma Apple rozszerzyła paletę dostępnych kolorów dla iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Plus. Urządzenia te będzie można wkrótce zamówić w żółtej obudowie.

Czasy, gdy iPhone był dostępny w niewielu wersjach kolorystycznych, już minęły. Teraz amerykański producent stawia na żywą kolorystykę, szczególnie w przypadku tych tańszych modeli, takich jak iPhone 14 i iPhone 14 Plus. Urządzenia te można było do tej pory kupić w jednym z pięciu kolorów, a teraz dołącza do nich szósty. Tym razem jest to kolor żółty.

Żółty iPhone 14 (i iPhone 14 Plus) dołączy do wcześniej dostępnych kolorów, czyli czarnego (północ), niebieskiego, fioletowego, białego (księżycowa poświata) i czerwonego. Smartfony w nowej wersji kolorystycznej będzie można zamawiać od piątku, 10 marca 2023 roku, od godziny 14:00 polskiego czasu. Regularna sprzedaż ruszy 14 marca tego roku.

Ceny iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Pro w żółtym kolorze będą takie same, jak pozostałych wariantów kolorystycznych i wyniosą:

5199 zł za iPhone'a 14 128 GB,

za iPhone'a 14 128 GB, 5899 zł za iPhone'a 14 256 GB,

za iPhone'a 14 256 GB, 7199 zł za iPhone'a 14 512 GB,

za iPhone'a 14 512 GB, 5899 zł za iPhone'a 14 Plus 128 GB,

za iPhone'a 14 Plus 128 GB, 6599 zł za iPhone'a 14 Plus 256 GB,

za iPhone'a 14 Plus 256 GB, 7899 zł za iPhone'a 14 Plus 512 GB.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple