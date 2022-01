Huawei WiFi Mesh 3 wkracza do Polski

Huawei wprowadził na polski rynek nowy system routerów WiFi Mesh 3. Urządzenia zapewniają dostęp do szybkiej sieci bezprzewodowej w całym domu lub biurze, na powierzchni nawet 600 metrów kwadratowych przy trzech jednostkach.

Huawei WiFi Mesh 3 to system, do którego można podłączyć nawet 250 urządzeń bez straty na jakości połączenia internetowego. Dzięki temu idealnie nadaje się do nowoczesnego domu lub biura, z dużą liczbą sprzętu z łącznością Wi-Fi. Huawei WiFi Mesh 3 umożliwia również stworzenie domowego systemu routerów dopasowanego do powierzchni, dzięki możliwości wyboru spośród dwóch wariantów – zestawu złożonego z dwóch lub trzech jednostek, w zależności od potrzeb.

Stworzenie wydajnej sieci bezprzewodowej na dużej powierzchni jest bardzo proste. Wystarczy połączyć jedno z urządzeń Huawei WiFi Mesh 3 z Internetem i skonfigurować sieć, a następnie właczyć (poprzez podłączenie do zasilania) pozostałe jednostki z zestawu. Te podłączą się do sieci automatycznie, zapewniając dwuzakresowy dostęp do Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz z łączną szybkością do 3000 Mb/s. Jedno z pasm przeznaczone jest do komunikacji między routerami i zapewnienia jak najlepszej przepustowości łącza. System routerów automatycznie wykrywa i przełącza użytkownika do najszybszej sieci bez zerwania połączenia.

Prosty w użyciu i bezpieczny

Huawei WiFi Mesh 3 oferuje funkcję Huawei Share. Wystarczy zbliżyć smartfon z Androidem i modułem NFC do górnej powierzchni którejś z jednostek, by połączyć go z siecią Wi-Fi. Otrzymamy wtedy dostęp do konfiguracji routerów i sieci z poziomu aplikacji Huawei AI Life. Jest w niej między innymi funkcja Smart Diagnostic, dzięki której sprawdzimy jakość sieci w poszczególnych pomieszczeniach oraz rozwiążemy występujące problemu (a przynajmniej niektóre z nich).

Z kolei technologia Huawei HomeSec zapewnia wielowarstwową ochronę sieci, w tym zaporę sieciową i ochronę przed atakami typu brute force. Urządzenie obsługuje też najnowszy standard uwierzytelniania i szyfrowania danych Wireless Protected Access III (WPA3), wykorzystujący 192-bitowe szyfrowanie.

Dostępność i cena

Router Huawei WiFi Mesh 3 jest dostępny w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Neonet i Komputronik. Zestaw złożony z dwóch jednostek został wyceniony na 899 zł, natomiast zestaw z trzema urządzeniami kosztuje 1299 zł.

Trójpak Huawei WiFi Mesh 3 trafił kilka dni temu do redakcji TELEPOLIS.PL i wkrótce podzielimy się z Czytelnikami naszymi wrażeniami z jego użytkowania. Już teraz możemy zdradzić, że pod pewnymi względami sprzęt ten jest naprawdę bardzo dobry.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei