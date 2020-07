Huawei wprowadził do Polski pierwszy router WiFi 6+ i rozrywkowy tablet MatePad

Huawei wprowadził właśnie do Polski nowe produkty. Jeden z nich to świetnie wyceniony, ale ultranowoczesny router Huawei WiFi AX3, który pierwszy raz mogliśmy zobaczyć w Barcelonie. Drugi to stworzony do rozrywki tablet MediaPad z doskonałymi głośnikami.

Huawei WiFi AX3 – router z Wi-Fi 6+

Huawei WiFi AX3 to następca routera WiFi Huawei WS5200, wprowadzający najnowsze rozwiązania z zakresu komunikacji radiowej. Mowa oczywiście o standardzie Wi-Fi 6+. Co to oznacza? Sygnał jest silniejszy o 6 dB niż w „standardowym” WiFi 6, co w praktyce pozwala mu przekroczyć jedną ścianę więcej.

Standard Wi-Fi 6 zapewnia nawet trzykrotne przyspieszenie względem WiFi 5 i znacznie niższe pingi. Router Hauwei AX3 wygląda bardzo elegancko, ale spokojnie może konkurować z routerami gamingowymi na polu szybkiej i niezawodnej komunikacji.

Do Huawei WiFi AX3 można podłączyć do 128 urządzeń. Nie zabrakło możliwości szybkiego sparowania go przez NFC – wystarczy dotknąć routera telefonem lub tabletem, by się połączyć.

W Polsce dostępny jest model 2- i 4-rdzeniowy. Ceny są bardzo przystępne jak na sprzęt o takich możliwościach: 399 zł za model 4-rdzeniowy i 249 zł za model 2-rdzeniowy. Z takim cennikiem Huawei może przyczynić się do popularyzacji Wi-Fi 6 w polskich domach.

Oczywiście Huawei nie byłby sobą, gdyby nie przygotował dla nas atrakcyjnej promocji przedsprzedażowej. Jeśli kupisz któryś z routerów przed 2 sierpnia, dostaniesz prezent – opaskę Huawei Band 3e lub powerbank 10000 mAh.

Router WiFi AX3 działa pod kontrolą własnego systemu Huawei: HarmonyOS. Więcej o nim dowiecie się z recenzji Mariana – testujemy 4-rdzeniowy wariant już od kilku dni.

Nowy MatePad stworzony do rozrywki

Świetnie rokującemu routerowi towarzyszy nowy tablet z rodziny MatePad. To 10-calowy model, stworzony do rozrywki, wideokonferencji i pracy z domu. Jego mocne strony to świetny ekran z bardzo małymi ramkami, szerokokątna frontowa kamerka i dźwięk. Zamontowane tu zostały aż cztery głośniki marki Harman-Kardon. Całość zasila akumulator o pojemności 7250 mAh.

Warto podkreślić, że ekran został wyposażony w ochronę wzroku z certyfikatem instytutu TÜV. To także kolejny model w rodzinie, realizujący strategię 1+8+n. Jego oprogramowanie zapewnia możliwość pracy w trybie MultiScreen Collaboration. Oznacza to, że można na ekranie tabletu udostępnić sobie widok z telefonu i obsługiwać wszystko z jednego miejsca. Na tablecie można uruchomić w sumie trzy aplikacje jednocześnie. Nie zabrakło trybu desktopowego, który rozwinie skrzydła po podłączeniu zewnętrznego ekranu i świetnego kącika dla dzieci.

Ceny również są nie mniej atrakcyjne: 1399 zł za wersję z Wi-Fi i 1599 zł za wersję z modemem LTE.

Ten tablet jest już dostępny w sprzedaży. Jeśli kupisz go przed 2 sierpnia 2020, dostaniesz także słuchawki Huawei FreeBuds 3i. Tablet jest już w naszej redakcji, zaraz zaczynamy testowanie! Warto też pamiętać, że do tabletu dostaniemy sporo dodatków od partnerów, w tym 20 zł do wydania na OLX i 3 miesiące dostępu do Empik Music. Promocji w AppGallery na pewno nie zabraknie.

Specyfikacja tabletu MatePad wygląda następująco:

Źródło zdjęć: wł., Huawei

Źródło tekstu: Huawei, wł.