Huawei Nova 11i zbliża się do Polski. Co o nim wiemy?

Huawei planuje za kilka dni wprowadzić na polski rynek trzy nowe smartfony. Wśród nich znajdzie się nowy średniak, Huawei Nova 11i. Tak wygląda oficjalna specyfikacja tego urządzenia.

Pozostało 7 dni do polskiej premiery smartfonów Huawei P60 Pro, Huawei Mate X3 oraz Huawei Nova 11i. Ostatnie z wymienionych urządzeń to średniak o wymiarach 164,6 x 75,55 x 8,55 mm i masie 193 g. Smartfon został wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2388 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz. W górnej części ekranu wycięto mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.2). Główny aparat z tyłu ma 48 Mpix (f/1.8), a do towarzystwa 2-megapikselowy czujnik głębi.

Huawei Nova 11i jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 680, który współpracuje z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Smartfon obsługuje sieci 4G LTE, oferuje również łączność Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.0. Na pokładzie nie zabrakło również odbiornika nawigacji satelitarnej, bocznego czytnika linii papilarnych czy portu USB-C (również do podłączenia słuchawek).

Urządzenie zasilane jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można szybko naładować z mocą do 40 W (Huawei SuperCharge Turbo). Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania EMUI 13, bazującego na systemie Android. W nowych smartfonach firmy Huawei wciąż nie możemy liczyć na usługi firmy Google.

Dostępność i cena

Polska premiera smartfonu Huawei Nova 11i odbędzie się 9 maja 2023 roku. Nie znamy oficjalnej ceny tego urządzenia, a z nieoficjalnych doniesień wynika, że powinna wynosić około 320 dolarów, czyli około 1340 zł. W Polsce cena może oczywiście być zupełnie inna.

Premierze smartfonu Huawei Nova 11i będzie towarzyszyć polski debiut flagowego modelu Huawei P60 Pro oraz składanego Mate X3.

