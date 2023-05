Nokia XR21 to wzmocniony smartfon 5G z czystym Androidem. Wkrótce debiut

Firma HMD Global szykuje się do premiery nowego smartfonu o wzmocnionej konstytucji – Nokia XR21. Chociaż urządzenie nie porywa wyglądem, może okazać się interesującą propozycją dla tych, którzy szukają wytrzymałego telefonu z 5G i czystym Androidem.

Nokia XR21 to następca modelu XR20, który miał swoją premierę w 2021. Chociaż tamten model nie podbił rynku, producent – firma HMD Global – zamierza wprowadzić na rynek podobną, ale nowszą konstrukcję.

Rendery przedstawiające Nokię XR21 nie budzą może nadmiernego zachwytu – telefon wygląda bowiem niezbyt nowocześnie, ale jego specyfikacja zapowiada się nieco ciekawiej. Smartfon jest odporny na wnikanie pyłów i wody zgodnie z normą IP68, powinien też zapewnić zgodność z wymogami testów MIL-STD-810H, jak poprzednik.

Otoczony zauważalnymi ramkami ekran IPS ma przekątną 6,49 cala, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400), odświeżanie 120 Hz, a ochronę zapewniać ma szkło Gorilla Glass Victus. Taka sama powłoka znalazła się w poprzednim modelu, ale przeważająca część wzmocnionych telefonów wykorzystuje starsze generacje szkła, więc to na pewno zaleta.

Moc do pracy Nokii XR21 ma dostarczać układ Snapdragon 695 z modemem 5G – niezbyt już nowa jednostka, ale wciąż sprawna. Pomoże jej 6 GB pamięci RAM. Na dane otrzymamy 128 GB pamięci wewnętrznej. Poza 5G smartfon będzie obsługiwał Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i NFC, nie zabraknie wyjścia audio 3,5 mm. W telefonie będzie można zamontować dwie karty nanoSIM ale też dodać wirtualną kartę eSIM.

Tylną sekcję foto stworzą dwa aparaty – główny ma 64 Mpix (matryca Omnivision, przysłona f/1,79), a drugi, szerokokątny – 8 Mpix. Do zdjęć selfie użytkownicy wykorzystają aparat 16 Mpix (f/2,45).

Akumulator o pojemności 4800 mAh będzie można naładować z mocą 33 W. Wszystkim zarządzać ma Android 12, w czystej wersji bez dodatków producenta. HMD Global dostarczy do tego modelu aktualizacje systemu do roku 2026, a do 2027 nadchodzić będą poprawki bezpieczeństwa.

Nokia XR21 zapowiada się więc na interesującego średniaka 5G, kluczowa jednak jest cena. Z przecieków wynika, że może wynieść około 2000-2200 zł, co przy takiej specyfikacji będzie jednak kwotą wygórowaną.

Źródło zdjęć: WinFuture

Źródło tekstu: WinFuture