Nokia 110 4G debiutuje w Polsce. To prosty telefon z łącznością LTE

HMD Global ogłasza polską premierę telefonu Nokia 110 4G. To proste w użyciu urządzenie do codziennego użytku lub zapasowy sprzęt na przykład na wakacje. Może się przydać również wtedy, gdy mamy dość smartfonów lub po prostu potrzebujemy trwałego telefonu, który wytrzyma dłużej na baterii.

Nokia 110 4G pozwala na korzystanie z sieci 4G LTE, zapewnia również obsługę głosu HD. Dzięki temu możemy liczyć na wysoką jakość połączeń. Na wyposażeniu znalazł się również wyświetlacz IPS, dzięki któremu obraz jest wyraźniejszy i łatwiej się pisze na przykład SMS-a, sprawniej przegląda strony internetowe, a także przyjemniej się korzysta z gier. Wbudowana bateria zapewnia nawet 8 godzin rozmów lub 12 dni pracy w trybie czuwania.

Funkcja oszczędzania baterii pozwala na jeszcze dłuższe przerwy między cyklami, dzięki czemu możesz bez obaw korzystać z odtwarzacza MP3, fabrycznie załadowanych gier, w tym Snake, oraz robić i udostępniać zdjęcia tylnym aparatem (wymaga karty MicroSD, sprzedawanej oddzielnie).

Nokia 110 4G ma u podstaw niezawodność i trwałość – a tego właśnie szukają osoby poszukujące telefonów funkcjonalnych. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają długowieczności, praktyczności i idealnego stosunku jakości do ceny. Dodatkowo nawiązaliśmy do klasycznego wzornictwa Nokia, co tylko dodaje klasy.