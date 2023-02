Nokia ucieka z produkcją smartfonów do Europy

HMD Global, producent telefonów marki Nokia, zapowiada przeniesienie produkcji 5G do Europy. Tłumaczy się względami bezpieczeństwa i związanymi z tym oczekiwaniami klientów. Czyżby to był początek nowego trendu?

Napięta sytuacja w światowej polityce odbija się coraz bardziej na rynku elektroniki. Firma HMD Global, wprowadzająca do sprzedaży smartfony marki Nokia, ogłosiła pierwszy etap procesu przeniesienia testów i produkcji smartfonów do Europy. Firma zamierza rozpocząć prace nad urządzeniami 5G w Europie już od 2023 roku.

HMD Global to fińska firma z siedzibą w Espoo, która całą swoją produkcję realizuje w Azji. Głównym wykonawcą telefonów Nokia jest FIH Mobile, spółka zależna grupy Foxconn, która ma swoje fabryki m.in. w Wietnamie i Chinach. Firma HMD w 2018 roku otworzyła ponadto w chińskim Shenzhen swoje biuro rozwojowe Future Lab, gdzie miały być między innymi opracowane technologie dla telefonii 5G.

Teraz jednak HMD Global, obawiając się o kwestie bezpieczeństwa, prywatności i stabilności, zamierza przywrócić produkcję telefonów Nokia do Europy. Mowa o bardziej nowoczesnych telefonach z 5G, natomiast produkcja tanich urządzeń z 4G najprawdopodobniej pozostanie w Azji.

Ogłaszając swoja decyzję, HMD Global zapowiada, że zaoferuje klientom wysoki poziom bezpieczeństwa, spełniający rygorystyczne wymogi dotyczące produkcji i testów w Unii Europejskiej. Firma zamierza stworzyć dla swych telefonów 5G niestandardowe oprogramowanie i funkcje, współpracując z europejskimi specjalistami od bezpieczeństwa IT.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zrobiliśmy pierwszy krok, by przenieść produkcję naszych urządzeń 5G do Europy. Marka Nokia ma bogatą historię na rynku europejskim, a taki ruch jak ten, tylko umocnią naszą pozycję jedynego dużego europejskiego dostawcy smartfonów

– powiedział Jaen-Francois Baril, współzałożyciel, prezes i dyrektor generalny HMD Global.

HMD Global przekonuje też, że ta decyzja to kontynuacja wcześniejszej strategii zwiększonego bezpieczeństwa. Już w poprzednichlatach firma przeniosła część swych zasobów do Europy, a od 2019 roku wszystkie dane klientów są przechowywane i przetwarzane na serwerach w Finlandii. HMD zapowiada dalsze inwestycje w bezpieczeństwo oprogramowania dopasowanego do klienta.

Firma nie zdradziła jeszcze dalszych szczegółów dotyczących przeniesienia produkcji do Europy, jednak można przypuszczać, że inwestycja zostanie zrealizowana w Finlandii.

HMD przekonuje, że jest pierwszym dużym producentem, który zdecydował się na taki krok, jednak nieco mniejszy gracz rynkowy – Gigaset – szczyci się tym, że swoje najnowsze smartfony produkuje w fabryce Bocholt w Niemczech. Tu jednak sytuacja jest nieco inna, bo większość udziałów w Gigasecie ma Goldin Group z Hongkongu.

