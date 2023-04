Huawei Band 8 oficjalnie. Ma duży wyświetlacz i wydajne zasilanie

Huawei zaprezentował nowy zegarek Band 8. Urządzenie ma 1,47-calowy wyświetlacz dotykowy, a na raz naładowanej baterii potrafi pracować do dwóch tygodni.

Huawei Band 8 to najnowszy produkt tej chińskiej marki z kategorii elektronika noszona. Urządzenie, które z powodzeniem można nazwać zegarkiem (choć należy do kategorii "smartband"), zostało wyposażone w 1,47-calowy dotykowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli, przykryty szkłem 2.5D. Obudowa jest odporna na działanie wody (do 5 atmosfer).

Nowy smartband marki Huawei ma akcelerometr, żyroskop oraz optyczny czujnik tętna. Wśród dostępnych funkcji znalazło się 100 trybów treningu, w tym takie, jak bieganie (w pomieszczeniach i na zewnątrz), jazda na rowerze, gra w piłkę czy różne rodzaje tańca. Znajdziemy tu również rozwiązania TruSeen 5.0 do monitorowania serca, TruSleep 3.0 do śledzenia snu, TruRelax do sprawdzania poziomu stresu czy monitor cyklu menstruacyjnego.

Huawei Band 8 pozwala sterować muzyką czy aparatem w smartfonie, a także szybko odpowiadać na wiadomości czy połączenia przychodzące. Urządzenie oferuje łączność Bluetooth 5.0 oraz (jako opcję) moduł NFC. Całość ma wymiary 43,45 x 24,54 x 8,99 mm i pracuje do 14 dni na zasilaniu bateryjnym.

Dostępność i cena

Huawei Band 8 jest już dostępny do zamawiania w Chinach w czterech wersjach kolorystycznych: Emerald Green, Sakura Powder, Magic Night Black i Vitality Orange. Regularna sprzedaż ruszy tam 28 kwietnia 2023 roku, a w przypadku wersji Vitality Orange 31 maja tego roku. Za podstawową wersję urządzenia trzeba zapłacić 269 juanów (166 zł), natomiast wariant pomarańczowy został wyceniony na 279 juanów (172 zł). Za NFC w obu przypadkach trzeba dopłacić 40 juanów (25 zł).

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei