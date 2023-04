Huawei Watch Ultimate - do garnituru i do batyskafu

Huawei od długiego czasu ma 1. miejsce na polskim rynku smartwatchy. Teraz jego oferta rozszerzyła się o ekskluzywne zegarki Huawei Watch Ultimate, które łączą niemożliwe — klasyczny styl oraz topowe parametry sportowe.

Smartwatch nie pasuje do garnituru? To już przeszłość

Nie wyobrażam sobie imprezy z formalnym dress code'em, na którą miałbym zabrać plastikową opaskę sportową czy jakieś typowo sportowe monstrum, pachnące gumą i plastikiem. Faux-pas jest już nawet gumowy pasek, a co dopiero jakiś jednorazowy twór do niego przyczepiony. W tej przestrzeni rządzi klasyczna elegancja: koperty z wyrafinowanych metali, twardy niemal jak diament szafir w charakterze szkła, a do tego skórzany pasek lub przy nieco mniej formalnym charakterze imprezy — metalowa bransoleta.

Huawei miał już w swojej ofercie zegarki, które po zastosowaniu odpowiedniego paska i minimalistycznej tarczy były odpowiednie na takie okazje. Teraz jednak firma postanowiła iść o krok dalej, wnosząc do świata smartwatchy jubilerski kunszt.

Huawei Watch Ultimate to nie tylko technologia oparta o lata doświadczenia w branży, to też materiały klasy premium i iście mistrzowski design. Koperta zegarka oparta została na stopie płynnego metalu na bazie cyrkonu — to najtwardszy obecnie dostępny stop lekki, o wyjątkowo dużej odporności na zużycie i korozję. Stop ten jest przy tym na tyle wytrzymały, aby zabrać go ze sobą na skaliste tereny czy gorące pustynie, a jednocześnie ponadczasowo elegancki – idealnie sprawdzi się na wytwornej kolacji, a także w codziennych, bardziej casualowych stylizacjach.

Front zegarka wieńczy nanoceramiczny bezel, któremu niestraszne są nawet ekstremalne warunki, a obłędnej jakości i jasności ekran pokrywa tafla szafirowego szkła. Stykający się ze skórą tył koperty również wykonany został z nieuczulającego kompozytu nanoceramicznego, o niemęczącym skórę gładkim profilowaniu, a zarazem precyzyjnym styku na potrzeby pomiarów sportowych i zdrowotnych.

Niezależnie od wariantu urządzenia, w zestawie otrzymujemy wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne pasek HNBR z dodatkową przedłużką do nurkowania. Huawei Watch Ultimate Voyage w standardzie ma też elegancką, tytanową bransoletę. Osoby wybierające nieco bardziej stonowany wizualnie wariant Expedition, bransoletę tę mogą otrzymać w bogatszym, opcjonalnym zestawie.



Smartwatch najlepiej nosić z ładowarką? Huawei ma na to sposób!

Podczas testów smartwatchy nawet wyjazd na weekend często okazywał się zbyt długi, by można było zapomnieć o spakowaniu ładowarki. Takie rzeczy jednak nie u Huawei. Pomimo coraz jaśniejszych ekranów i dodatkowych funkcji, propozycja Huawei potrafi na pojedynczym ładowaniu przetrwać nawet 14 dni umiarkowanego użytkowania. I udało mi się to potwierdzić! Po pierwotnym szale personalizowania i testowania funkcji, zegarek bez trudu przetrwał u mnie 13 dni na baterii, ze stałym pomiarem tętna i saturacji krwi, analizą jakości snu, powiadomieniami z aplikacji pocztowej oraz sporadycznymi pomiarami EKG i sztywności tętnic.

Potężnym atutem jest też błyskawiczne ładowanie urządzenia, bo od zera do pełna zegarek ładuje się w zaledwie 60 minut. Nawet jadąc "na oparach", wystarczy dosłownie kilka chwil ładowania, by sprzęt służył nam kolejnych kilka dni. To doskonała wiadomość zarówno dla ekstremalnych sportowców, którzy mogą szybko uzupełnić energię na potrzeby GPS-u, jak i dla osób stale monitorujących jakość snu — nie zdążysz zasnąć, zanim zegarek pobierze wystarczającą energię.

Albo sport, albo biżuteria? Nie musisz wybierać

Gdy o tych ekstremalnych użytkownikach mowa, do naszej dyspozycji jest specjalny tryb ekspedycji, z charakterystycznym, monochromatycznym wyświetlaniem treści i stale aktywnym GPS-em, a właściwie to nawet dwuzakresowym modułem precyzyjnego pozycjonowania GNSS. Zegarek pozwala na aż 30 godzin pracy z aktywnym GPS-em, a w trybie maksymalnego oszczędzania energii na ciągłą analizę kluczowych parametrów treningowych i zdrowotnych nawet przez 50 godzin. To wręcz abstrakcyjne liczby, niedostępne w zdecydowanej większości zegarków sportowych, o tych eleganckich nawet nie wspomnę. Nie dziwi więc żywe zainteresowanie Huwei Watch Ultimate zarówno wśród biegaczy, jak i rowerzystów przemierzających długie dystanse na swoich gravelach.

W menu znajdziemy gotowe kursy biegowe, plany treningowe i ponad 100 trybów sportowych, w tym ponad 20 profesjonalnych dyscyplin. Jest tutaj nawet tryb Triathlonu, a wśród 3 głównych trybów pływania znajdziemy nawet nurkowanie z 4 podwariantami oraz narzędziami do obliczania NDL i dekompresji czy treningiem i testem bezdechu.



Bo tak, zapomniałbym — zegarek z powodzeniem może funkcjonować jako komputer nurkowy, z precyzyjnym pomiarem głębokości i temperatury czy ostrzeżeniami przy zbyt szybkim wynurzaniu się. Huawei Watch Ultimate ma certyfikat ISO 22810, gwarantujący wytrzymałość na ciśnienie wody do 10 atmosfer, a do tego spełnia wymogi międzynarodowego standardu dla akcesoriów do nurkowania EN133194. Za sprawą aż 16-warstwowej konstrukcji i specjalnej funkcji osuszania filtra mikrofonu, już po chwili od nurkowania można bez trudu prowadzić rozmowy telefoniczne za pomocą zegarka. A by nie być gołosłownym, na specjalną misję nurkową wysłaliśmy Martynę:

Co warto dodać na koniec, Huawei Watch Ultimate nie wybrzydza kompatybilnością. Nie jesteś skazany na smartfon "jedynego słusznego producenta", tylko możesz swobodnie korzystać ze wszystkich trzech kluczowych systemów operacyjnych: HMS, Android i iOS. Tym sposobem zmiana telefonu nie sprawi, że nagle zakupiony zegarek okaże się bezwartościowy, jak to czasem bywa w przypadku innych producentów.

W połączeniu z łatwością dopasowania urządzenia zarówno do wydarzeń formalnych, jak i sportowych szaleństw oraz doskonałą baterią, Huawei Watch Ultimate może okazać się jedynym słusznym wyborem dla osób, które chcą dbać o siebie przez cały czas, bez technologicznych i stylistycznych barier.

Huawei Watch Ultimate — cena i promocje

Regularna cena Huawei Watch Ultimate w wersji Voyage (kolor srebrzysty) to 4199 zł, natomiast cena czarnego wariantu Expedition zaczyna się już od 3299 zł. Do 23 kwietnia 2023 roku na klientów czeka świetna promocja — w ramach przedsprzedaży otrzymać można za darmo Huawei FreeBuds Pro 2 o wartości 799 zł. Oferta ta obowiązuje w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u wybranych partnerów firmy, takich jak operator sieci Plus czy sieci handlowe Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz X‑kom.

Jeśli dokonacie zakupu na huawei.pl, otrzymacie dodatkowo gratis wagę Huawei Scale 3 o wartości 149 zł. W sklepie producenta dostępna jest również wersja Expedition w wariancie z dodatkową, tytanową bransoletą za 3699 zł, a także opcja promocyjnego przedłużenia gwarancji o rok za pół ceny. Tradycyjnie zaś czeka tam na Was oferta 20 rat zero procent i program lojalnościowy z 5% cashbackiem na dalsze zakupy.

