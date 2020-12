Honor V40 pojawia się w benchmarku

Nowy flagowiec chińskiej marki Honor pojawi się już 12 stycznia. Najwyższy czas by urządzenie pojawiło się też w benchmarku. Tak też się stało.

Honor miał bardzo aktywną końcówkę roku. Jednocześnie firma przechodziła przez cały proces zmiany właściciela i pracowała nad swoim nowym flagowcem. To było też powodem przesunięcia premiery tego ostatniego. Kierownictwo Honora tłumaczyło, że chce by Honor V40 miał premierę już po zakończeniu wszelkich spraw formalnych. Ma to nastąpić 12 grudnia. Pierwotnie sercem urządzenia miał być jeden z układów Kirin, jednak w końcu zobaczymy MediaTeka Dimensity 1000+.

Teraz smartfon przeszedł testy benchmarku. Konkretnie chodzi o Gamebench. W przeciwieństwie do Geekbench i AnTuTu, tutaj testy przeszedł wyłącznie wyświetlacz. Honor V40 jest w stanie zapewnić użytkownikowi odświeżanie 90 Hz. Poprzednie doniesienia mówiły o 120 Hz, także niewykluczone, że zobaczymy je w wersji Pro. Honor V40 będzie też obsługiwał ładowanie 66 W. Tak samo jak Huawei Nova 8 i Huawei Mate 40 Pro. Zostały jeszcze niespełna dwa tygodnie do debiutu, możemy zatem spodziewać się standardowego na ostatniej prostej zalewu przecieków.

