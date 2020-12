Honor V40 pojawi się 12 stycznia

Pierwszy smartfon Honora niezależnego od Huaweia pojawi się oficjalnie 12 stycznia. Więcej przekładania daty premiery już ma nie być.

Honor ma za sobą rok pełen wrażeń. Najpierw towarzyszył Huaweiowi w zmaganiach z amerykańskimi władzami, potem był inicjatorem sojuszu obu marek z tajwańskim MediaTekiem, a na końcu w wyniku lukratywnego interesu trafił w ręce regionalnych władz Shenzhenu. To znaczy do końca jeszcze nie trafił. Dlatego też opóźniła się premiera Honora V40. Ma on oficjalnie się pojawić wtedy, kiedy zakończy się proces przejmowania firmy przez nowego właściciela. Tak wynika z poprzednich komunikatów kierownictwa producenta.

Nowy Honor V40 zadebiutuje 12 stycznia. Niewiele wiemy na temat specyfikacji nadchodzącego urządzenia. Na pewno możemy się spodziewać układu MediaTek Dimensity 1000+ oraz nieco zakrzywionego wyświetlacza z odświeżaniem 120 Hz. Akumulator będzie można naładować przy użyciu ładowarki 66 W. Możemy też spodziewać się poczwórnego aparatu tylnego, gdzie główny sensor będzie mieć 50 Mpix. Miejmy nadzieję, że doczekamy się kolejnych przecieków przed premierą. Rzadko które urządzenie daje radę się bez nich obejść.

