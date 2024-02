Honor Magic6 Pro umożliwi sterowanie samochodem za pomocą wzroku

Honor Magic6 Pro będzie miał swoją globalną premierę na zbliżających się targach MWC 2024. Producent pochwalił się kolejną ciekawą funkcją flagowca – sterowaniem samochodem za pomocą wzroku.

Honor Magic6 Pro miał swoją chińską premierę w styczniu 2024 r. i chociaż specyfikacja tego flagowca jest dość dobrze znana, to jednak jego pełne możliwości i unikatowe funkcje – niekoniecznie.

Producent ujawnił niedawno kilka informacji o konfiguracji aparatów w Honorze Magic6 Pro, a później pochwalił się, że telefon odbył lot do stratosfery. Teraz Honor podsuwa kolejną ciekawostkę. Firma zaprezentowała, jak jej technologia śledzenia wzroku, przy wsparciu sztucznej inteligencji, pozwoliła na sterowanie samochodem bez kierowcy we wnętrzu pojazdu.

Eksperyment został przeprowadzony przy użyciu smartfonu Honor Magic6 Pro, a efekty testu można zobaczyć na nagraniu, udostępnionym przez kanał Autocar na YouTube.

Na wideo zostały przedstawione cztery komendy, które można aktywować na smartfonie Honor Magic6 Pro za pomocą wzroku. Umożliwiają one włączenie i wyłączenie silnika oraz poruszanie się do przodu i do tyłu. Po spojrzeniu na określony przycisk przez około 2-3 sekundy, zostanie aktywowana odpowiednia komenda, która pozwala sterować samochodem.

Honor przekonuje, że sztuczna inteligencja w przyszłości może zmienić sposób komunikacji pomiędzy człowiekiem a urządzeniem. To zresztą nie jest pierwszy pokaz sterowania wzrokiem w serii Magic6 – Honor już parę miesięcy temu zapowiadał, że coś takiego jest możliwe.

Technologia śledzenia wzroku, zastosowana w nadchodzących smartfonach Honor Magic6 Pro, może mieć w przyszłości wiele zastosowań. Przykładowo dzięki tej funkcji będziemy mogli w przyszłości połączyć najważniejsze elementy autonomicznej jazdy z tym, co najlepsze w ludzkich umiejętnościach prowadzenia samochodu, tworząc najlepsze możliwe doświadczenie z podróżowania autem

– powiedział James Brighton, inżynier samochodowy, który brał udział w przygotowaniu eksperymentu

O potencjalnych zastosowaniach AI, opracowanych z myślą o ludzkich potrzebach, opowie CEO marki Honor, George Zhao, w trakcie jednego z paneli w trakcie nadchodzących targów MWC w Barcelonie. W rozmowie weźmie też udział przedstawiciel partnera Honor, firmy Qualcomm. Panel odbędzie się 26 lutego o godzinie 17:00 na terenie targów MWC 2024.

