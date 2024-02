Honor pręży muskuły. Wysłali telefon do stratosfery

Honor przedstawia wyniki ekstremalnych testów, których poddany został ich nadchodzący model Magic6 Pro.

Honor Magic6 Pro zostanie oficjalnie pokazany już wkrótce podczas targów Mobile World Congress 2024. Jednak chiński producent już teraz promuje nadchodzący model w dość niecodzienny sposób. Wysłali telefon na wysokość ponad 10 kilometrów oraz wsadzili go do zamrażarki.

Honor przeprowadził ekstremalne testy smartfona

Honor postanowił promować swojego smartfona, wystawiając go na ekstremalne warunki. Producent postanowił przypiąć urządzenie do balona, który następnie wyniósł je do dolnej części stratosfery, by następnie spuścić je ze spadochronem z powrotem na Ziemię. Cały eksperyment potrwał trzy godziny, a urządzenie wyszło z tego bez szwanku. Co więcej, podczas testu ekran Honora cały czas był włączony i startując z baterią naładowaną na 100%, wrócił z 86%.

Drugi test został przeprowadzony na kanale PhoneBuff i był sponsorowany przez markę Honor. YouTuber włożył urządzenie do zamrażalnika i ustawił na -20 stopni Celsjusza. Smartfon odtwarzał w środku zapętlony film i był trzymany tak długo, aż całkowicie nie rozładowała się jego bateria. Zajęło to 13 godzin i 7 minut.

Warto pamiętać, że oba testy zostały zorganizowane i finansowane przez markę Honor. Model Magic6 Pro zadebiutuje w Europie już 25 lutego na targach MWC w Barcelonie.

