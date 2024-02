Play zapowiada zmiany w usługach UPC. Chodzi o telefon

Play zapowiada zmiany w usłudze telefonicznej dla klientów indywidualnych oraz biznesowych UPC. Zmianie ulegnie taryfa, z której korzystają, a nastąpi to już za miesiąc.

Zmiany dla klientów indywidualnych UPC

Play, który przejął operatora UPC Polska, ogłosił za pomocą komunikatu, że w ramach ujednolicania taryf telefonicznych dla usługi telefonii stacjonarnej planuje dla klientów taryf wymienionych w dalszej części tej wiadomości modyfikację polegającą na zamianie ich obecnej taryfy na taryfę „Minuty do wszystkich Max”. Jak podaje fioletowy operator, oznacza to obniżkę opłat za połączenia. Klient przy zachowaniu obecnej opłaty abonamentowej uzyskuje nielimitowane połączenia do sieci komórkowych oraz możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń stacjonarnych w Polsce i do 41 krajów świata.

Modyfikacja taryfy będzie odbywała się w dniach od 3 do 11 marca 2024 roku i dotyczyć będzie następujących taryf:

Minuty do wszystkich 60,

Minuty do wszystkich 240,

Minuty domowe MAX,

Minuty non-stop Europa i Świat,

Pakiet TwójKomfort,

Rozmowy non-stop Europa i Świat,

Rozmowy po godzinach,

Rozmowy 60,

Rozmowy non-stop,

UPC Standard 30,

Pakiet TwójCzas,

Minuty do wszystkich 360,

Pakiet TwójCzasPlus,

UPC Po godzinach,

UPC Non-stop,

Taryfa tanie rozmowy,

Taryfa Przyjazna,

Taryfa darmowe rozmowy,

Non-stop Europa i Świat.

Zmiany dla klientów biznesowych UPC

Podobna zmiana czeka również biznesowych klientów telefonii stacjonarnej UPC. W ich przypadku posiadane taryfa zostanie zmieniona na taryfę „Biznes Multilinia Bez Limitu”. To również oznacza obniżkę opłat za połączenia. Klient przy zachowaniu obecnej opłaty abonamentowej uzyskuje nielimitowane połączenia do sieci komórkowych oraz możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń stacjonarnych w Polsce i do 50 krajów świata.

Modyfikacja taryfy w przypadku klientów biznesowych odbywała się w dniach od 4 do 11 marca 2024 roku. Zapowiadana zmiana dotyczy przedsiębiorców korzystających z następujących taryf:

Biznes Telefon Pro 300,

Biznes Multilinia Bez Limitu na stacjonarne,

Biznes Telefon 100,

Biznes Telefon Pro 100,

Biznes Telefon Pro 900,

FirmaTEL 20,

FirmaTel 260,

FirmaTel 60,

Opto!TEL Standard,

pakiet PLAYFON 200,

Pakiet PLAYFON 30,

Pakiet Wartościowy 40,

TEL.BIURO-K.LINIA-A.

Powyższe zmiany obniżają ceny połączeń. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia 11 marca 2024 roku. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie jej zwrotu. Żądanie zwrotu nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszone o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

– informuje Play

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play