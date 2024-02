Asus Zenfone 11 Ultra potwierdzony. Globalna premiera w marcu

Nazwa Asus Zenfone 11 Ultra zaistniała w przeciekach na początku lutego, gdy smartfon został dostrzeżony w materiałach promocyjnych producenta. Teraz firma ucięła spekulacje, a na jej stronie pojawiła się oficjalna zapowiedź debiutu nowego telefonu. Wydarzenie odbędzie się 14 marca i od razu będzie miało zasięg światowy. Producent wymienia na stronie trzy miasta, związane z wydarzeniem: Tajpej, Berlin i Nowy Jork. W naszej strefie czasowej telefon zostanie zaprezentowany o godzinie 13:00.

We're thrilled to invite you to the live online unveiling of the #Zenfone11Ultra #ExpandYourVision. Mark your calendars for Thursday, March 14, at 8:00 p.m. (UTC+8). Prepare to discover our innovative, AI-integrated flagship phone that's eagerly awaiting its debut!