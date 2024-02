Xiaomi 14 Ultra. Przed premierą producent ujawnia szczegóły

Zbliża się premiera Xiaomi 14 Ultra. Na kilka dni przed tym wydarzeniem producent zaczął swoim zwyczajem ujawniać szczegóły techniczne flagowca. Dzięki temu wiemy już prawie wszystko o konfiguracji aparatów.

Już wkrótce Xiaomi wprowadzi na globalne rynki znany już z Chin smartfon Xiaomi 14. Jego premiera odbędzie się tuż przed targami MWC 2024, 25 lutego. Producent zrezygnował z wprowadzenia do sprzedaży na całym świecie wyżej pozycjonowanej wersji Xiaomi 14 Pro, ale za to przedstawi całkiem nowy model Xiaomi 14 Ultra. Telefon również zostanie zaprezentowany globalnie 25 lutego, jednak trzy dni wcześniej, 22 lutego, doczeka się prezentacji w Chinach.

Xiaomi 14 Ultra: nowe szczegóły

Z ujawnionych przez producenta informacji wynika, że Xiaomi 14 Ultra otrzymał aparat główny 50 Mpix z matrycą Sony LYT-900, czyli najbardziej zaawansowanym sensorem japońskiej firmy. Matryca ma format fotograficzny 0,98 cala, czyli jest w pełni porównywalna do czujników 1 cal. Co warto podkreślić, fizyczny rozmiar matryc w takim formacie jest mniejszy – Sony LYT-900 ma przekątną 16,384 mm. Dodatkową zaletą rozwiązania japońskiej firmy jest ułożona w stos konstrukcja CMOS z dwiema oddzielnymi warstwami tranzystorów i fotodiod, co zapewnia większą zdolność do przechwytywania światła – 136% tego, co oferowała wcześniejsza generacja. Matryca Sony LYT-900 to kolejna generacja sensorów, zastępująca Sony IMX989 z modelu Xiaomi 13 Ultra. W Xiaomi 14 Ultra czujnik wspiera optyka o zmiennej przysłonie f/1,63-f/4,0.

Xiaomi potwierdziło też, że w Xiaomi 14 Ultra znalazł się aparat o rozdzielczości 50 Mpix z teleobiektywem, w którym wykorzystano matrycę IMX858. Optyka charakteryzuje się optyką f/1,8, ogniskową 75 mm i zoomem optycznym 3,2x.

Na tym jednak nie koniec. Kolejny aparat 50 Mpix z matrycą Sony IMX858 będzie współpracował z teleobiektywem peryskopowym o przysłonie f/2,5 i ogniskowej 120 mm, co pozwoli uzyskać zoom optyczny 5x. Optykę całej sekcji aparatów firmuje marka Leica Summilux.

Firma Xiaomi pochwaliła się już kilkoma zdjęciami z Xiaomi 14 Ultra, które można zobaczyć we wpisie Ice Universe.

Xiaomi 14 Ultra sample is coming! pic.twitter.com/SfnRjjEWlW — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 19, 2024

Producent nie potwierdził jeszcze szczegółów aparatu szerokokątnego, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejna jednostka 50 Mpix, wzbogacona o tryb zdjęć makro. Z przodu najprawdopodobniej znajdzie się aparat 32 Mpix.

Z innych doniesień wynika, że Xiaomi 14 Ultra jest wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,73 cala, rozdzielczości 2K i odświeżaniu 120 Hz. Moc do pracy dostarcza oczywiście topowy Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez nawet 16 GB RAM w standardzie LPDDR5x, a energię – akumulator 5300 mAh z ładowaniem przewodowym 90 W oraz bezprzewodowym 50 W. Użytkownicy będą mogli wybrać wariant telefonu z pamięcią wewnętrzną UFS 4.0 o pojemności nawet 1 TB. Wszystkim będzie dyrygował HyperOS na bazie Androida 14.

Zobacz: Xiaomi 14 nie będzie tani. Poznaliśmy europejską cenę chińskiego flagowca

Zobacz: Tak wygląda Xiaomi 14 Ultra. Wkrótce premiera

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Opracowanie własne