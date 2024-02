Samsung Galaxy Z Fold6 z dużymi zmianami. Producent posłuchał klientów

Samsung jest niekwestionowanym prekursorem, jeśli chodzi o składane smartfony. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie pomysły Koreańczyków przypadły go gustu użytkownikom, co skrzętnie wykorzystała konkurencja.

Jednym z głównych zarzutów wobec składaków Samsunga są proporcje zewnętrznego ekranu w modelach z linii Galaxy Z Fold. Koreański gigant zdecydował się na wysoki i wąski ekran, który jednak często krytykowany jest jako niepraktyczny. W efekcie zeszłoroczny Samsung Galaxy Z Fold5 często krytykowany był jako "archaiczny", szczególnie w porównaniu z konkurentami, którym udało się uniknąć podobnego błędu.

Wygląda jednak na to, że Koreańczycy wyciągnęli z całej tej sytuacji lekcję, ponieważ nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold6 ma przynieść istotne zmiany w designie.

Jak donosi Ice Universe, znany tipster z serwisu X, nadchodzący składak będzie od swojego poprzednika bardziej "kwadratowy". Dzięki temu urządzenie ma się lepiej wpisywać w aktualne trendy, a użytkownicy dostaną większą przestrzeń roboczą w bardziej kompaktowym wydaniu. Autor przecieku nie podaje dokładnych proporcji, jednak sugeruje, że będą się one mieściły gdzieś między dotychczasową serią Galaxy Fold i Pixel Fold, czyli konkurencją spod znaku Google.

From now on, my Galaxy Z Fold6 leak is absolutely accurate, not based on patent drawings and other sources.

First of all: the design of Fold6 is more square.