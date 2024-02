Pierwsza aktualizacja dla Galaxy S24. Samsung ulepsza ekran i aparat

Samsung oficjalnie zaprezentował pierwszą aktualizację oprogramowania dla smartfonów z serii Galaxy S24. Koreańskie flagowce otrzymają ulepszenia dla wyświetlacza oraz aparatów fotograficznych.

Niemal dokładnie miesiąc temu Samsung zaprezentował smartfony z serii Galaxy S24. Gdy pierwsze urządzenia trafiły do nabywców, zaczęło się narzekanie na różne problemy, które w nich występują. Jednym z nich były wyblakłe kolory na wyświetlaczu w trybie żywym. Niektórzy użytkownicy zgłaszali również, że wbudowane aparaty fotograficzne nie działają tak, jak powinny. Niektóre z tych przypadłości były zapewne jednostkowymi przypadkami świadczącymi o tym, że coś poszło nie tak. Inne, jak sprawa związana z kolorami, to podobno zamierzone działanie koreańskiego producenta.

Wygląda na to, że Samsung posłuchał głosów od niezadowolonych użytkowników bądź co bądź drogich urządzeń i coś z tym zrobi.

Na podstawie Waszych opinii w nadchodzącej aktualizacji staramy się zapewnić ulepszone opcje i doświadczenia w zakresie wyświetlaczy urządzeń i kamer, co jest możliwe dzięki zaawansowanej integracji sprzętu i oprogramowania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o aktualizacjach Galaxy S24 i o tym, jak je wykorzystać, aby ulepszyć swoje urządzenie.

– napisał Samsung w komunikacie

Ulepszenia dla wyświetlacza

Problem wypranych kolorów ma usunąć nowa funkcja w ustawieniach wyświetlacza. Jak już wcześniej pisaliśmy, w ustawieniach zaawansowanych, związanych balansem bieli, pojawi się suwak "Vividness", który pozwoli ustawić nasycenie kolorów. Dzięki temu będzie je można ożywić, by sprostały upodobaniom użytkowników przyzwyczajonych do tego, co było w starszych "Galaktykach".

Ulepszenia dla aparatu

Seria Galaxy S od dawna znana jest z możliwości korzystania z aparatu, a seria Galaxy S24 przenosi to na jeszcze wyższy poziom dzięki dalszej optymalizacji kluczowych funkcji aparatu. W najnowszej aktualizacji Samsung dodał ulepszenia w zakresie obsługi aparatu, w tym dotyczące funkcji zoomu, trybu portretowego, fotografii nocnej, możliwości nagrywania wideo tylnym aparatem i nie tylko.

Naszym celem jest dalsze dążenie do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zapewnienie wszystkim komunikacji bez barier. Zależy nam na słuchaniu Ciebie i będziemy nadal rozwijać technologię Galaxy, rozwijając naszą wizję i uwalniając nowe możliwości na przyszłość.

– obiecuje Samsung

Aktualizacja oprogramowania w smartfonach z serii Galaxy S24 ruszy w tym miesiącu.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung