Wyblakłe kolory w Galaxy S24. Nowa funkcja rozwiąże ten problem

Niby ten problem to zamierzone działanie Samsunga, ale podobno użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S24 i tak dostaną rozwiązanie w postaci dodatkowej opcji w ustawieniach wyświetlacza.

Najnowsze flagowce Samsunga z serii Galaxy S24 powoli zadomawiają się w rękach kolejnych użytkowników i jak to bywa w przypadku zupełnie nowych produktów, niemal co chwilę możemy usłyszeć lub przeczytać o czymś, co w tych urządzeniach działa nie tak, jak oczekiwaliby tego osoby decydujące się na zakup tych drogich urządzeń. To, co sam zauważyłem po wstępnym skonfigurowaniu swojego pomarańczowego Galaxy S24 Ultra, to wyblakłe kolory w trybie Żywym. Co więcej, przełączając tryb ekranu między opcją Zywy i Neutralny, ciężko jest zauważyć zmianę w nasyceniu kolorów.

Zobacz: Skargi na kolory w Galaxy S24. Samsung podobno szykuje poprawkę

Zobacz: Samsung Galaxy S24 Ultra w rękach DxOMark. Sprawdzili ekran i aparaty

Na problem z wyblakłymi kolorami zwróciło uwagę wielu użytkowników najnowszych "Galaktyk". Niektórzy z nich otrzymali od przedstawicieli Samsunga informację, że koreański producent wie o problemie i pracuje nad rozwiązaniem, które udostępni w formie aktualizacji oprogramowania. Jednocześnie, różne oddziały Samsunga komunikowały za pośrednictwem swoich rzeczników prasowych – w Polsce tę informację przekazał Olaf Krynicki, że to, co wszyscy nazywają problemem, w rzeczywistości jest zamierzonym działaniem Samsunga.

W modelach z serii Galaxy S24 dostosowano kolory i jasność, aby zapewnić dokładniejszą widoczność podczas użytkowania. Wprowadzono pewne zmiany w technologii wyświetlania, aby zapewnić bardziej naturalne wrażenia podczas oglądania, więc można zauważyć różnice w głębi kolorów w porównaniu ze starszymi urządzeniami. Regulacja kolorów wyświetlacza jest zamierzoną zmianą i nie jest wadą produktu, więc można go używać bez obaw. Dążąc do zapewnienia jak najlepszych wrażeń z użytkowania, cenimy opinie naszych klientów i stale ulepszamy nasze oprogramowanie (UX) w miarę ewolucji rynku i zainteresowań konsumentów.

– powiedział Olaf Krynicki, rzecznik prasowy Samsung Polska

Należy przy tej okazji postawić sprawę jasno: panel Dynamic AMOLED 2X, zastosowany w najnowszych flagowcach Samsunga, zapewnia obraz o rewelacyjnej jakości z wiernymi, naturalnie wyglądającymi kolorami oraz bardzo wysoką jasnością, przekładającą się na świetną czytelność w każdych warunkach. Jednak porównując wyświetlany obraz z poprzednikami (w moim przypadku był to Samsung Galaxy S22 Ultra), łatwo zauważyć, że z nasyceniem kolorów w trybie Żywym jest coś nie tak. I wygląda na to, że również Samsung to zauważa i szykuje rozwiązanie.

Takie optymistyczne wieści dla użytkowników smartfonów z serii Galaxy S24 ma znany typer, Ice Universe. Napisał on w serwisie X, że Samsung rozwiąże problem wypranych kolorów za pomocą nowej opcji o nazwie "Vividness", która pojawi się w ustawieniach wyświetlacza. Z jej pomocą użytkownik sam będzie mógł wybrać, jakie nasycenie kolorów jest dla niego najlepsze.

Nie wiemy, kiedy aktualizacja wprowadzająca nową opcję do ustawień ekranu zostanie wydane. Ice Universe podaje, że może ona być "tuż za rogiem".

Zobacz: Kup duży telewizor QLED lub Neo QLED, a Samsung odda Ci nawet 4000 zł

Zobacz: Samsung Galaxy A55 5G szykuje się do debiutu. Ma już certyfikaty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Ice Universe / X

Źródło tekstu: Ice Universe / X, Samsung