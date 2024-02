Kup duży telewizor QLED lub Neo QLED, a Samsung odda Ci nawet 4000 zł

Samsung uruchomił nową promocję na swoje telewizory QLED i Neo QLED o przekątnej od 65 cali do 98 cali. Wybierając któryś z tych dużych modeli można odzyskać nawet 4000 zł w formie zwrotu na konto.

W ostatnich latach znacząco zmieniły się oczekiwania widzów wobec nowych telewizorów, w tym również rozmiaru ich ekranu. Aktualnie, dużymi telewizorami określane są te o przekątnej 65 cali i większej – jeszcze kilka lat temu były to modele o rozmiarze 55 cali. Odpowiedzią na te zapotrzebowania jest najnowsza promocja Samsunga, która obejmuje telewizory o przekątnych od 65 aż 98 cali. Powinny one usatysfakcjonować zarówno miłośników seansów filmowych, graczy, jak i fanów sportu.

Znakiem rozpoznawczym telewizorów z linii Samsung QLED są wspaniałe i nasycone barwy – tak przynajmniej twierdzi koreański producent. Jest to zasługą między innymi technologii Quantum Dot. Kinową jakość głębi kontrastu gwarantuje technologia Quantum HDR, a skalowanie obrazu do rozdzielczości 4K za pomocą sztucznej inteligencji zapewnia Procesor AI Quantum 4K Lite.

Seria Samsung Neo QLED to z kolei uniwersalne modele, które powinny zadowolić wszystkich wielbicieli kinowych i sportowych emocji. Realistyczny obraz pełen szczegółów i kolorów to zasługa technologii Quantum Mini LED, która pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu, między innymi dzięki 14-bitowej skali luminancji. Tym samym widzowie mogą cieszyć się bardziej szczegółowym obrazem i to zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach. Telewizory te oferują również szereg udogodnień dla fanów wirtualnych rozgrywek, takich jak płynność odświeżania czy niski input lag.

Kup telewizor i odzyskaj do 4000 zł

W promocji Samsung Cashback można odzyskać w formie zwrotu na konto:

4000 zł po zakupie modeli QE98Q80CATXX i QE85QN900CTXXH,

po zakupie modeli QE98Q80CATXX i QE85QN900CTXXH, 3000 zł po zakupie modeli QE85QN800CTXXH i QE75QN900CTXXH,

po zakupie modeli QE85QN800CTXXH i QE75QN900CTXXH, 2500 zł po zakupie modeli QE75QN800CTXXH, QE65QN900CTXXH i QE65QN800CTXXH,

po zakupie modeli QE75QN800CTXXH, QE65QN900CTXXH i QE65QN800CTXXH, 2000 zł po zakupie modelu QE85QN90CATXXH,

po zakupie modelu QE85QN90CATXXH, 1500 zł po zakupie modeli QE85QN85CATXXH, QE75QN92CATXXH i QE85LS03BGUXXH,

po zakupie modeli QE85QN85CATXXH, QE75QN92CATXXH i QE85LS03BGUXXH, 1000 zł po zakupie modeli QE85Q80CATXXH, QE75QN85CATXXH, QE65QN92CATXXH i QE75LS03BGUXXH,

po zakupie modeli QE85Q80CATXXH, QE75QN85CATXXH, QE65QN92CATXXH i QE75LS03BGUXXH, 800 zł po zakupie modeli QE85Q70CATXXH i QE65QN85CATXXH,

po zakupie modeli QE85Q70CATXXH i QE65QN85CATXXH, 700 zł po zakupie modelu QE65LS03BGUXXH,

po zakupie modelu QE65LS03BGUXXH, 600 zł po zakupie modelu QE75Q80CATXXH,

po zakupie modelu QE75Q80CATXXH, 500 zł po zakupie modelu QE75Q77CATXXH.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji i otrzymać zwrot na konto, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

kupić objęty promocją telewizor w okresie od 5 lutego 10 marca 2024 roku w wybranej sieci sprzedaży: Euronet, Media Expert, Neonet, Media Markt, Samsung Brand Stores, samsung.pl, Audio Color i x-kom,

w wybranej sieci sprzedaży: Euronet, Media Expert, Neonet, Media Markt, Samsung Brand Stores, samsung.pl, Audio Color i x-kom, napisać opinię o produkcie (minimum 250 znaków, ocena w skali 1-5, hasztagi #OpiniaZaCashbackwPromocji i #PromocjaSamsungCashbackBigTv4) na jednej ze stron: www.promocjabigtv.samsung.pl, na stronie sklepu, w którym telewizor został kupiony, na stronie porównywarki cenowej.

zarejestrować się w promocji w ciągu 14 dni od daty zakupu telewizora - link do formularza można znaleźć pod tym adresem ,

od daty zakupu telewizora - link do formularza można znaleźć , poczekać na zwrot, który powinien następić w ciągu 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung