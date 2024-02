Honor chwali się aparatem w Magic6 Pro, któremu nic nie umknie

Tuż przed rozpoczęciem targów MWC 2024, w Barcelonie odbędzie się europejska premiera smartfonu Honor Magic6 Pro. Urządzenie zostało wyposażone w ulepszony system aparatów Falcon wspierany przez sztuczną inteligencję, który powinien się doskonale sprawdzić przy fotografii mobilnej.

Marka Honor nawiązała współpracy z szablistką Cécilią Berder oraz brytyjskim fotografem Tysonem, przygotowując krótki film nakręcony smartfonem Honor Magic6 Pro. Nagranie przedstawia szybkie momenty pojedynku szablistek, pokazując możliwości systemu aparatów Falcon wspieranego przez sztuczną inteligencję. Mimo, że końcówka szabli jest uznawana za jeden z najszybciej poruszających się obiektów w sporcie, aparat nowego flagowca jest w stanie oddać jej ruch z niezwykłą wyrazistością. Dzięki nowoczesnej technologii dostępnej w Honorze Magic6 Pro, użytkownicy mogą teraz uchwycić najważniejsze, sportowe momenty z ogromną precyzją.

Zobacz: Honor pręży muskuły. Wysłali telefon do stratosfery

Zobacz: Honor startuje z walentynkową promocją. Do zgarnięcia 200 zł

W odpowiedzi na rosnącą popularność fotografii sportowej i coraz większe znaczenie AI, producenci smartfonów zaczęli wprowadzać usprawnienia związane z poprawą szybkości robienia zdjęć oraz ich przejrzystością. Marka Honor zrobiła duży krok w tym kierunku i ulepszyła swój system aparatów Falcon, przez co jest on teraz jeszcze bardziej inteligentny. W porównaniu do swojej poprzedniej wersji, która opierała się o bazę 270 tysięcy zdjęć, które posłużyły do uczenia AI identyfikacji skoków czy biegu, nowy wariant ma ich aż 8 milionów. Efekty widać we wspomnianej wcześniej szabli, gdzie Honor Magic6 Pro potrafi automatycznie wychwycić najważniejsze, ulotne momenty.

Uchwyć najlepszy moment

Wielu producentów profesjonalnych aparatów w ostatnich latach ulepszało mechanizm otwierania migawki, wpływający na robienie zdjęć w krótkich odstępach czasowych i redukcję rozmycia ruchu. Szczególnie przydaje się to w fotografii sportowej i przyrodniczej, gdzie uchwycenie szybko zmieniających się momentów ma kluczowe znaczenie. Nowa wersja systemu aparatów Falcon wprowadziła ulepszenie także w tym zakresie. W smartfonie Honor Magic6 Pro znajdziemy też silnik SMA, który zwiększa szybkość ustawiania ostrości, co zapewnia jeszcze lepsze wrażenia z fotografii sportowej.

Po Honor chwali się również tym, że raz pierwszy w branży wprowadza niestandardowy HDR o bardzo dużym zakresie dynamiki. Dzięki 1/1.3-calowemu czujnikowi seria Magic6 oferuje poprawę zakresu dynamicznego aż o 800%. Przekłada się to na dokładne odwzorowanie kolorów i jasności, zwłaszcza podczas fotografowania obiektów pod światło. Marka przedstawiła również funkcję High Dynamic Range Imaging Enhancement z samodzielnie opracowanym algorytmem automatycznej ekspozycji. Funkcja ta umożliwia płynne przejścia między różnymi ustawieniami HDR, dostosowując się do nagłych zmian warunków oświetleniowych.

Honor przesuwa granice innowacji w fotografii mobilnej i dąży do zapewnienia użytkownikom najlepszych wrażeń podczas robienia zdjęć. Wierzymy, że kolejnym wielkim trendem będzie fotografia sportowa, a nasze postępy w tym temacie oparte o sztuczną inteligencję stanowią znaczący krok naprzód i dają użytkownikom dostęp do profesjonalnego aparatu w zasięgu ręki.

– powiedział Weilong Hou, ekspert techniczny ds. obrazu, Honor Device

Ulepszony system aparatów Falcon pojawi się w smartfonie Honor Magic6 Pro. Model ten zadebiutuje w Europie już 25 lutego 2024 roku w Barcelonie, w przeddzień oficjalnego startu targów MWC 2024.

Zobacz: Ten producent nie zaktualizuje swoich smartfonów. Ma powód

Zobacz: Xiaomi 14 rusza na podbój świata. Jest oficjalna data globalnej premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor