Honor startuje z walentynkową promocją. Do zgarnięcia 200 zł

Honor wystartował z walentynkową promocją. Ich najnowszy smartfon będzie można zgarnąć z dodatkowym prezentem.

Ostatnio do polskich sklepów trafił pierwszy w tym roku model marki Honor. Chodzi tu o urządzenie ze średniej półki Magic6 Lite, którego premierowa cena wynosi 1899 złotych. Teraz przez jakiś czas będzie można zgarnąć go wraz z prezentem w ramach ciekawej akcji walentynkowej.

Honor rozpoczyna promocję walentynkową

Już od dziś (1 lutego) do 18 lutego (lub do wyczerpania zapasów) będzie można zgarnąć model Magic6 Lite z dodatkowym prezentem. Przy zakupie modelu HONOR Magic6 Lite każdy z nabywców dostanie prezent w postaci vouchera o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie, w którym dokonał zakupu lub, w przypadku klientów Orange, kartę Sodexo o tej samej wartości.

W akcji biorą udział takie sieci jak RTV EURO AGD, Media Expert, X-kom oraz Orange.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany Honorem Magic6 Lite, to więcej można o nim przeczytać w naszej recenzji. W skrócie jest to model z bardzo dobrym aparatem 108 Mpix. Jego ekran ma przekątną 6,78 cala, oferuje odświeżanie 120 Hz i jest mocno zaokrąglony. Sercem smartfona jest układ Snapdragon 6 gen 1. Do tego mamy baterię o pojemności 5300 mAh i ładowanie do 35 W.

Źródło zdjęć: Własne

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne