Edge na Androida stanie się lepszy od Chrome. Idzie ważna zmiana

Jeśli korzystasz z przeglądarki Edge na Androidzie, to musisz wiedzieć, że otrzyma ona bardzo ważną aktualizację. Używanie jej będzie przyjemniejsze.

Przeglądarka Microsoft Edge w wersji na Androida prawdopodobnie wkrótce dostanie bardzo ważną aktualizację. Zmiana została zauważona we wczesnym, testowanym buildzie aplikacji, co sugeruje, że wkrótce trafi ona do stabilnej wersji.

Microsoft Edge obsłuży rozszerzenia

Microsoft po cichu dodał do Edge na Androida obsługę rozszerzeń. Co ważne, aplikacja bazuje na Chromium, więc wspiera te same dodatki, co Chrome, a tych jest całe mnóstwo. W ten sposób Edge dołączy do grona niewielu przeglądarek, które obsługują rozszerzenia na urządzeniach mobilnych.

It will be possible to install extensions in Edge for Android!:https://t.co/18lG5nYyad pic.twitter.com/Sj744tPo6z — Leopeva64 (@Leopeva64) January 31, 2024

Aktualnie funkcja jest bardzo wczesna i schowana za konkretnym ustawieniem, które trzeba aktywować w opcjach. Poza tym konieczne jest zainstalowanie Edge w wersji 123. W kanale beta to wydanie powinno pojawić się w lutym. Już teraz wczesna wersja przeglądarki pokazuje między innymi takie dodatki, jak: Dark Reader, Global Speed oraz uBlock Origin.

Niestety, na razie nic nie wiadomo na temat obsługi rozszerzeń w mobilnej wersji Chrome'a, który jest najpopularniejszą przeglądarką na świecie.

Źródło zdjęć: Faizal Ramli / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google