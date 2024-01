Galaxy A35 ujawnia swoje tajemnice. Premiera coraz bliżej

Galaxy A35 ponownie daje o sobie znać, tym razem w benchmarku Geekbench. Wyniki testu nie budzą wielkiego entuzjazmu, jednak i tak telefon zapowiada się całkiem interesująco.

Galaxy A35, kolejny z nadchodzących telefonów Samsunga ze średniej półki, po raz pierwszy zaistniał dwa miesiące temu, gdy do sieci trafiły jego rendery. Wynika z nich, że producent jeszcze bardziej chce upodobnić serię Galaxy A do topowych Galaxy S, rezygnując tym razem z niezbyt ładnego wycięcia w kształcie litery U, obecnego w poprzednim Galaxy A34 5G (na zdjęciu otwierającym). Tym razem będzie to małe oczko jak w Galaxy S. Na renderach widać całkiem zgrabny smartfon, który z daleka wygląda jak telefon wyższej klasy.

A co znalazło się w środku? Dotąd na to pytanie nie było pewnej odpowiedzi, teraz jednak Galaxy A35 zameldował się w benchmarku Geekbench 5. Wynik jest dość przeciętny – 697 w teście jednego rdzenia i 2332 na wielu rdzeniach, ale rezultaty ujawniły także część danych technicznych.

Model z oznaczeniem SM-A356U ma płytę główną o symbolu s5e8835, a to oznacza, że sercem Galaxy A35 jest układ Exynos 1380 – z maksymalnym taktowaniem 2,4 GHz i modemem 5G. Ta sama jednostka znalazła się w dobrze ocenianym Galaxy A54, a także w Galaxy M54, więc w praktyce smartfon powinien zapewnić przyzwoitą wydajność, jednak wcześniej w spekulacjach wymieniany był też nowszy, jeszcze niezaprezentowany oficjalnie Exynos 1480 z GPU Xclipse 530. Ten układ ma się znaleźć w wyżej pozycjonowanym Galaxy A55, gdyby trafił też do Galaxy A35, telefon mógłby okazać się bardzo ciekawą propozycją.

Test Geekbench zdradził także, że Galaxy A35 ma 6 GB pamięci RAM, chociaż nie można wykluczyć, że powstanie też wariant 8 GB. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 14, a więc na rynek wejdzie już z One UI 6.

Z dotychczasowych przecieków wynika, że Galaxy A35 wyposażony jest w ekran AMOLED 6,6 cala i ma płaską obudowę z nowym detalem o nazwie „Key Island”, czyli lekkim wybrzuszeniem przy przyciskach na prawym boku. Takie kształt ramki mają zapewniać większą wygodę trzymania, telefon wygląda też bardziej atrakcyjnie.

Data premiery Galaxy A35 nie jest jeszcze znana, ale powinno do niej dość w nadchodzących tygodniach.

