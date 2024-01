Galaxy A05s: najtańszy smartfon Samsunga już w Polsce

Do Polski wkroczył kolejny smartfon Samsunga z serii Galaxy A – to bardzo tani Galaxy A05s. Mocno kusi ceną, ale czy specyfikacja jest warta uwagi? Wbrew pozorom, nie jest tak tragicznie.

Po niedawnej, cichej premierze Galaxy A25 do Polski w podobny sposób wkracza Galaxy A05s. Producent nie wymienia jeszcze tego modelu na swojej stronie, ale jest on już dostępny w sklepie Media Expert. Należy przypuszczać, że wkrótce trafi też do innych sprzedawców. Cena Galaxy A05s wynosi 749 zł, co może kusić najbardziej oszczędnych użytkowników. Co dostaną w zamian?

Galaxy A05s nie jest ostatnią nowością Samsunga, bo miał swoją premierę we wrześniu 2023 r. W Polsce oferowany jest w kolorach czarnym, srebrnym i zielonym, a tył obudowy, a zwłaszcza ułożenie obiektywów, nawiązuje tak jak inne nowe modele z serii Galaxy A, do flagowej serii Galaxy S.

Telefon wyposażony jest w ekran LCD PLS o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Fulll HD+ (2400 x 1080), wyróżniający się odświeżaniem 90 Hz.

Sercem Galaxy A05s jest Snapdragon 680, czyli niezbyt już nowy układ firmy Qualcomm z 2021 roku, wykonany w litografii 6 nm. Zintegrowany w nim modem nie oferuje łączności 5G, więc skorzystamy najwyżej z LTE. Ponadto telefon zapewnia łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1. NFC oraz pozycjonowanie GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS i QZSS. Na boku obudowy znajduje się czytnik linii papilarnych. Telefon jest też wyposażony w głośniki stereo z Dolby Atmos.

Niezbyt zachęca niewielka pamięć RAM o wielkości 4 GB, wewnętrznej na dane i aplikacje też nie jest zbyt dużo – 64 GB. Jest też miejsce na kartę microSD do 1 TB.

Sekcję foto tworzą trzy aparaty, z czego tak naprawdę przyda się tylko jeden – główny 50 Mpix. Są też dwie jednostki 2 Mpix – czujnik głębi i aparat makro. Z przodu znalazł się natomiast aparat 13 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy z mocą 25 W. Wszystkim zarządza Android 13, choć na pewno telefon dostanie aktualizację do nowszej wersji.

Mimo skromnej specyfikacji Samsung Galaxy A05s może okazać się sensownym wyborem dla osób, które poszukują taniego smartfonu do podstawowych zastosowań. Największą słabością tego modelu wydaje się niewielka pamięć RAM i wewnętrzna, choć jak widać, Samsung na grafikach promocyjnych sugeruje, że ten telefon będzie się nawet nadawał do grania w gry mobilne.

