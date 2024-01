Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy A55. Jest nudno, ale i tak go kupisz

Samsung Galaxy A55 pozuje na oficjalnych renderach. Co się zmieniło względem poprzednika?

Co prawda rok 2024 dopiero co się rozpoczął, ale kilka wydarzeń już dziś można śmiało przewidzieć. Ot, choćby to, że Samsung Galaxy A55 będzie jednym z największych hitów koreańskiego producenta. Jeśli sami przymierzacie się do zakupu nadchodzącego średniaka i zastanawiacie się, jakie zmiany szykują się w nowym modelu, to mamy dobrą wiadomość: do sieci trafiły oficjalne rendery urządzenia.

Samsung Galaxy A55 - do sieci trafiły oficjalne rendery

Do grafik dotarła redakcja serwisu Android Headlines. Potwierdzają one to, czego można się było spodziewać już od jakiegoś czasu, czyli że Samsung Galaxy A55 nie przyniesie rewolucji. Urządzenie wygląda łudząco podobnie do modelu Galaxy A54, tj. z przodu i z tyłu mamy płaską taflę szkła, a całość otacza aluminiowa ramka.

Nowością jest jedynie wybrzuszenie w pobliżu przycisków zasilania i regulacji głośności. Ma to być taki trochę znak rozpoznawczy tegorocznych średniaków Samsunga, a identyczny akcent mogliśmy już zobaczyć w modelach Galaxy A15 i A25.

Jeśli chodzi o specyfikację, jej szczegóły znamy już od jakiegoś czasu. Dla przypomnienia warto jednak wspomnieć, że Samsung Galaxy A55 ma wykorzystywać nowy procesor Samsung Exynos 1480 oraz układ graficzny Xclipse 530. Ten ostatni przygotowany został wspólnie z firmą AMD i wykorzystuje technologie znane z pecetowych Radeonów, podobnie jak ma to miejsce we flagowych Exynosach dla serii Galaxy S. Oprócz tego dostaniemy 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej (choć prawdopodobnie będą też inne konfiguracje) oraz Androida 14 z nakładką One UI 6.1.

Samsung Galaxy A55 - kiedy premiera?

Kiedy Samsung Galaxy A55 trafi do sklepów? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Na pewno nastąpi to po debiucie nowych urządzeń z serii Galaxy S, który zaplanowano na 24 stycznia 2024. Większość plotek sugeruje, że na nowego średniaka zobaczymy dopiero w marcu. Ze swojej strony trzymamy natomiast kciuki, by nastąpiło to jednak nieco szybciej.

