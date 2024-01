Samsung aktualizuje nie tylko flagowce. Tani Galaxy dostał Androida 14

Samsung, w przeciwieństwie do wielu producentów, aktualizuje do kolejnych wersji Androida i One UI nie tylko flagowce. Najnowsze oprogramowanie otrzymał właśnie model Galaxy M13 w wersji 5G, debiutujący w lipcu 2022 roku.

Samsung zakończył już rozpowszechnianie oprogramowania One UI 6.0 i Androida 14 w swoich topowych smartfonach, takich jak ubiegłoroczna seria flagowców Galaxy S23 czy składane modele Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5, a także urządzenia ze starszych linii Galaxy S22 i Galaxy S21. Również niektóre średniopółkowe "Galaktyki" z linii A otrzymały update. Teraz przyszedł czas na wybrane podstawowe modele. Na w Indiach Androida 14 i One UI 6.0 mogą pobrać i zainstalować użytkownicy smartfonu Samsung Galaxy M13 w wersji 5G.

Model ten otrzymuje oprogramowanie sprzętowe w wersji M136BXXU5DWK7, która waży 1,65 GB. Trochę zaskakuje (i rozczarowuje) fakt, że aktualizacja zawiera listopadowe poprawki zabezpieczeń, a nie te z grudnia 2023 roku. One UI 6.0 wprowadza do Galaxy M13 5G kilka nowych funkcji, w tym nowy układ szybkiego panelu, nowy wygląd emoji, nową domyślną czcionkę i nowy wygląd widżetu odtwarzacza multimedialnego, w tym ciekawą animację fali.

Zmiany wprowadzono także w widżecie zegara na ekranie blokady, zapewniając użytkownikom więcej rozmiarów, stylów i opcji rozmieszczenia. Aplikacje Galaxy, takie jak Galeria, Internet, Wiadomości, Telefon, Przypomnienia i inne, zostały zaktualizowane, a nazwa Samsung została usunięta z większości z nich. Wbudowany edytor zdjęć ma bardziej czytelne elementy sterujące, a wbudowany edytor wideo nazywa się teraz Studio.

Galaxy M13 5G został wydany z systemem Android 12 i został zaktualizowany do Androida 13 w marcu ubiegłego roku. Dzięki aktualizacji do Androida 14 telefon otrzymał już dwie duże aktualizacje i czekają go jeszcze dwie aktualizacje, kończące się na Androidzie 16.

Galaxy M13 5G ma 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli. Urządzenie jest napędzane przez układ Exynos 850, który współpracuje z 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci masowej. Tylny zestaw fotograficzny obejmuje główny aparat 50 Mpix, ultraszerokokątny aparat 5 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Przedni aparat zawiera matrycę o rozdzielczości 8 Mpix. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy do 15 W.

