One UI 6.1 przyniesie zaskakującą nowość. Samsung dopali klawiaturę

Po wydaniu One UI 6.0 Samsung pracuje już nad kolejną wersją swojego interfejsu. One UI 6.1 ma przynieść wiele nowych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. AI ułatwi na przykład pisanie na klawiaturze.

One UI 6.0 jest już wysyłany do kolejnych smartfonów Galaxy, a tymczasem Samsung pracuje już nad kolejnym wydaniem, One UI 6.1. Zmian w interfejsie użytkownika może tym razem być niewiele, za to producent ma wprowadzić wiele nowych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Jedną z nich ma być inteligenta klawiatura. Dzięki AI będzie w niej można szybko zmienić styl tekstu, by dostosować go do konkretnych potrzeb i odbiorców. Wystarczy zaznaczyć fragment wpisanego tekstu, a następnie wybrać odpowiednią opcję z menu, a sztuczna inteligencja zamieni styl wpisanej treść na pożądaną. Będzie można wybrać na przykład wybrać styl profesjonalny, uprzejmy, swobodny, dowcipny czy odpowiedni do mediów społecznościowych. Dzięki temu, pisząc na przykład e-maila do szefa w pracy, użytkownik będzie mógł posiłkować się AI, która nada treści bardziej formalny charakter. Kiedy indziej pomoże zredagować post w mediach społecznościowych, by zaciekawił i przyciągnął użytkowników.

Drugą podobną funkcją w klawiaturze Samsunga w One UI 6.1 ma być tłumaczenie tekstu na inne języki, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał korzystać z zewnętrznych narzędzi, np. Tłumacza Google. W połączeniu ze zmianą stylu wypowiedzi przyniesie to szczególną pomoc, bo znajomość obcego języka nie zawsze wiąże się z pełnym wyczuciem tonu wypowiedzi i dostosowania go do odbiorcy.

Obydwie funkcje nie są tak naprawdę absolutną nowością, bo zmianę stylu tekstu wprowadził już wcześniej Microsoft w klawiaturze Swiftkey. Z kolei tłumaczenie oferuje klawiatura Google. Samsung dogania te aplikacje i łączy to jeszcze w nowy sposób.

Z doniesień wynika także, że w One UI 6.1 pojawią się też inne funkcje AI: generowanie tapet, zaawansowane opcje edycji zdjęć, tłumaczenie na żywo podczas rozmów głosowych czy redukcja hałasu i nieuwypuklenie głosu w trakcie połączenia telefonicznego. Pisaliśmy już o tym w tej informacji. Nowe funkcje AI zadebiutują wraz z One UI 6.1 w serii Galaxy S24.

