AI w Samsungach Galaxy S24. Znamy szczegóły

W miniony weekend w serwisie X opublikowano dosyć obszerną listę nowości, które przyniesie One UI 6.1. Oprogramowanie w tej wersji będzie fabrycznie zainstalowane na pokładzie nadchodzących smartfonów Samsunga z flagowej serii Galaxy S24.

Już za nico ponad miesiąc w San Francisco odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked 2024, podczas którego Samsung zaprezentuje swoje flagowe smartfony, czyli modele Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Wszystkie one będą pracować pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem One UI 6.1. Wśród nowości w oprogramowaniu mają się pojawić nowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Z weekendowego przecieku wynika, że będą one bardzo podobne do tego, co Google oferuje w smartfonach z serii Pixel 8.

Zobacz: Google Pixel 8 Pro po testach DxOMark. Na podium zabrakło miejsca

Zobacz: Pixel 8 Pro to twarda sztuka. Przetrwał tortury u Zacka

Co przyniesie One UI 6.1?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w miniony weekend w serwisie X, One UI 6.1 przyniesie następujące nowości:

tapety generowane przez sztuczną inteligencję,

pogoda i portret wpływają na ekran blokady,

przesuwanie obiektów w scenach oraz rozszerzanie zdjęć poza jego granice dzięki sztucznej inteligencji,

porządkowanie Notatek Samsung w bardziej zorganizowane i przejrzyste notatki ogólne,

tłumaczenie na żywo podczas rozmów telefonicznych,

kontynuowanie edycji naklejek, rysunków oraz innych elementów po zakończeniu edycji,

izolowanie głosu i innych dźwięków w głośnym otoczeniu,

przenoszenie obiektów z jednego zdjęcia na drugie,

ulepszone funkcje ochrony baterii i dostosowywania,

nowe i udoskonalone animacje.

Nowości w One UI 6.1 może być oczywiście więcej, w tym również związanych ze sztuczną inteligencją. Wszystkie je poznamy, gdy finalna wersja tego oprogramowania ujrzy światło dzienne. A to nastąpi już w styczniu 2024 roku.

Zobacz: Masz samsunga? Tę opcję trzeba będzie włączyć

Zobacz: Galaxy S23 FE debiutuje w Polsce. Samsung kusi zwrotem na kartę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: X, Android Authority