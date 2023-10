Pixel 8 Pro to twarda sztuka. Przetrwał tortury u Zacka

Google Pixel 8 Pro przeszedł test wytrzymałości na kanale JeryyRigEverything. Z próby wyszedł zwycięsko.

Pixel 8 Pro to najnowszy flagowiec w ofercie Google. W pewnym sensie jest to taki wzór smartfona z Androidem na najbliższy rok. O ile jednak o wydajności i aparacie nowego urządzenia w sieci napisano już dużo, o tyle większość recenzji i pierwszych wrażeń pominęło temat wytrzymałości urządzenia (z wiadomych względów).

Google Pixel 8 Pro przetestowany na kanale JerryRigEverything

Na całe szczęście nowy Pixel trafił w ręce Zacka Nelsona z kanału JerryRigEverything, który poddał go swoim torturom. Dobra wiadomość jest taka, że smartfon przetrwał je praktycznie wzorowo.

W toku testów najgorzej spisał się wyświetlacz, który nie wrócił do siebie po spotkaniu z ogniem zapalniczki. Pozostała na nim na stałe czarna plama. Może się to wydać niepokojące, jednak realnie ryzyko spotkania się z taką sytuacją jest znikome. Co bardziej istotne, telefon bez szwanku przetrwał test wyginania, co w przypadku smartfonów Google bynajmniej nie jest regułą.

Dla przypomnienia, w przeszłości kilka modeli Pixeli nie przetrwało testów Zacka. Dwa najświeższe przypadki to Google Pixel Fold i Pixel 7 Pro. Obydwa urządzenia poległy właśnie na teście wyginania. Na całe szczęście nowy flagowiec stanowi pod tym względem duży krok naprzód względem poprzednika.

