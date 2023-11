One UI 6 i Android 14 trafiają na pokład kolejnych samsungów

Po seriach Galaxy S23 i Galaxy S22 przyszedł czas na aktualizację oprogramowania w kolejnych smartfonach Samsunga. Update z One UI 6 i Androidem 14 zaczął trafiać na pokład kolejnych modeli, które miały swoją premierę w 2023 roku.

Pod koniec października Samsung rozpoczął wydawanie bazującego na Androidzie 14 oprogramowania One UI 6 dla pierwszych urządzeń mobilnych. Zaczęło się od smartfonów z tegorocznej flagowej serii Galaxy S23, by jakiś czas później w ten sam sposób "uszczęśliwić" posiadaczy modeli z serii Galaxy S22. Teraz dochodzą do nas informacje, że aktualizacja zaczęła trafiać również na pokład innych "Galaktyk".

Samsung ruszył z wydawaniem aktualizacji z One UI 6 oraz Androidem 14 dla następujących smartfonów:

Pojawienie się aktualizacji w smartfonach sprzedawanych przez jakiegoś operatora oznacza, że wkrótce update będzie dostępny również dla tych urządzeń sprzedawanych w innych telekomach oraz innych krajach. Warto przy tym pamiętać, że wdrożenia nowej wersji oprogramowania Samsunga mogą następować etapami. Warto więc uzbroić się w nieco cierpliwości.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: sammobile