Zaktualizuj aplikację PKP Intercity. Duża nowość

PKP Intercity wprowadza nowe udogodnienia w swojej aplikacji mobilnej. Od dziś korzystający z niej pasażerowie mogą kupić w smartfonie bilety okresowe wraz z pobraniem do nich rezerwacji.

Wprowadzona blisko rok temu aplikacja mobilna PKP Intercity jest nieustannie rozbudowywana, dostaje kolejne funkcje, a teraz przewoźnik ogłosił kolejna nowość. Od dziś w apce można kupić bilety okresowe. Dotyczy to m.in. biletów miesięcznych, kwartalnych, tygodniowych, w tym także opcji Promo Odcinkowego Miesięcznego.

Wprowadzona nowość zainteresuje także osoby decydujące się na wyjazdy typu city break poza godzinami szczytu, bez w pełni sprecyzowanych planów. Mowa o ofertach Multiprzejazd i Multiprzejazd Max. Od teraz zakup na spontaniczną podróż również można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej.

Obie oferty to bilety ważne od północy we wtorek do godziny 24:00 w czwartek, zarówno w 1, jak i 2 klasie. Oferta Multiprzejazd obejmuje nielimitowane podróże przy przejazdach pociągami TLK i IC. Z kolei Multiprzejazd Max to nielimitowane przejazdy wszystkimi pociągami PKP Intercity. Dzięki tym ofertom w zamian za jeden bilet pasażer zyskuje dowolną liczbę przejazdów i znaczne oszczędności. Nie trzeba każdorazowo pamiętać o kupowaniu biletu na kolejne przejazdy pociągami. Wyjątek stanowi konieczność pobrania rezerwacji miejsca do siedzenia, zakup rezerwacji miejsca w strefie wygody lub dopłaty do pociągu EIP.

W aplikacji można nabyć bilety nie tylko na przejazdy krajowe, lecz także międzynarodowe. Płatności w aplikacji odbywają się za pomocą Apple Pay, Google Pay, kart płatniczych oraz systemu BLIK. Bilety na przejazd PKP Intercity można pobrać w formie PDF oraz dodać do kalendarza.

Od teraz w aplikacji istnieje także możliwość pobrania rezerwacji do biletów zakupionych w systemie e-IC 1.0. Trwają także prace nad tym udogodnieniem w nowej wersji systemu e- IC 2.0. uruchomionej w październiku tego roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, PKP Intercity

Źródło tekstu: PKP Intercity