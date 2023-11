W PKP Intercity tak zaoszczędzisz tysiące złotych na podróżach

PKP Intercity zachęca do wybrania kolei również na podróże służbowe. Dzięki Karcie Intercity można zaoszczędzić przez rok nawet 173 tysiące złotych.

Karta Intercity – jak to działa?

Karta Intercity to oferta skierowana do klientów indywidualnych oraz firm i organizacji. Dzięki niej można korzystać bez limitu z krajowych pociągów wszystkich kategorii, czyli EIP, EIC, IC oraz TLK, a także składów takich przewoźników, jak Polregio, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Dolnośląskie. Karty są wystawiane jako imienne lub na okaziciela. Druga opcja może się przydać wtedy, gdy z podróży służbowych koleją korzysta więcej pracowników. Zakup kart można uwzględnić w rozliczeniach podatkowych CIT.

Karty Intercity mogą stanowić duże ułatwienie w planowaniu podróży. Ba przejazd pociągiem można zdecydować się niemal w ostatniej chwili, nie poświęcając czasu na zakup biletów. Niezbędne jest tylko pobranie rezerwacji miejsca w pociągach, w których jest to wymagane.

Zachęcamy Polaków do wyboru kolei jako pierwszego środka transportu. Podróż pociągiem to ekologiczna i ekonomiczna alternatywa nie tylko na przejazdy prywatne, lecz także służbowe. Dlatego przygotowaliśmy ofertę skierowaną do biznesu, która naprawdę się opłaca. Dzięki Karcie Intercity zmniejszają się zarówno koszty, jak i ślad węglowy generowany podczas podróży służbowych. Poprzez kampanię chcemy dalej rozwijać segment podróży służbowych i biznesowych, bo widzimy rosnące zainteresowanie tą usługą.

– powiedział Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity

Karta Intercity – ile zaoszczędzimy?

Jak informuje nasz narodowy przewoźnik kolejowy, Karta Intercity to duża oszczędność zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla biznesu. Z oferty można skorzystać w opcji miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej. Cena spada między innymi wraz z okresem ważności karty – im dłuższy, tym cena w przeliczeniu na jeden przejazd jest bardziej atrakcyjna.

Na przykład, jeśli firma lub klient indywidualny zdecyduje się na przejazdy klasą 1 dwa razy dziennie przez siedem dni w tygodniu, to zakup jednej karty pozwoli oszczędzić nawet 173 tysięcy w skali roku. Przy koszcie rocznym rzędu 15 tys. zł, daje to nieco ponad 20 zł za przejazd. W innym wariancie, gdy na przykład pracodawca wykupi kartę roczną na przejazdy tam i z powrotem 5 dni tygodniu w klasie 2, zapłaci 15,8 tys. zł, czyli 30 zł za przejazd, a zaoszczędzi nawet 76 tys. zł. Jeśli natomiast firma lub pasażer indywidualny zainteresowany byłby mniejszą częstotliwością przejazdów, to wykupując kartę miesięczną klasy 2. na 4 przejazdy tygodniowo zaoszczędzi 794 zł. Przy tej samej liczbie przejazdów w opcji kwartalnej jego upust wyniesie 4704 zł, w wariancie półrocznym – 10008 zł, a rocznym – 21016 zł.

Aby wybrać najkorzystniejszą ofertę, warto skorzystać z kalkulatora korzyści przygotowanego przez PKP Intercity. W formularzu dostępnym na stronie należy wybrać liczbę przejazdów tygodniowo, klasę oraz długość subskrypcji, a system obliczy wartość Karty Intercity. Pokaże też skalę oszczędności w zależności od wybranej opcji. Kalkulator zaproponuje również najbardziej opłacalny wariant.

Karty Intercity cieszą się niesłabnącą popularnością. Do września 2023 roku skorzystało z niej ponad 700 różnych firm i organizacji. Narodowy przewoźnik może pochwalić się danymi, z których wynika, że aż 80% klientów korzystających z Kart Intercity decyduje się na przedłużenie oferty, czyli dokonuje zakupu drugiej karty, po upłynięciu terminu obowiązywania pierwszej. Co piąty użytkownik decyduje się na zakup więcej niż jednej karty.

– chwali się PKP Intercity

