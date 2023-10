Rewolucja w PKP Intercity. Chodzi o sprzedaż biletów

PKP Intercity systematycznie rozszerza sieć zewnętrznych partnerów sprzedaży internetowej. Już w krótce do tego grona dołączy Jakdojade. Dziś obie spółki podpisały umowę na wdrożenie nowej funkcjonalności.

PKP Intercity stawia na rozwój zdalnych kanałów sprzedaży zarówno w swoich strukturach, jak i w trybie agencyjnym w ramach ujednoliconych warunków handlowych. Współpraca z zewnętrznymi partnerami okazała się hitem wśród podróżnych, a spółka sprzedała w tych kanałach już ponad 6 mln biletów. To jednak nie koniec, gdyż przewoźnik planuje rozszerzenie sprzedaży biletów o dodatkowych partnerów zewnętrznych.

PKP Intercity podpisuje współpracę z Jakdojade

Jakdojade już od dłuższego czasu jest jedną z aplikacji, które nie opuszczają smartfonów mieszkańców większych miast. Za jej pośrednictwem można swobodnie i bez kolejek kupić bilet na komunikację miejską oraz sprawdzić rozkłady jazdy.

Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity oficjalnie poinformował o podpisanej umowie z Jakdojade. Do tej pory w obu platformach Jakdojade (na stronie jak i w aplikacji), po wyszukaniu połączenia obsługiwanego przez PKP Intercity dostępny był przycisk „Kup bilet”, który bezpośrednio przekierowywał do strony przewoźnika. Rozszerzenie współpracy o możliwość zakupu bezpośrednio w aplikacji Jakdojade to duże ułatwienie dla pasażerów, którzy korzystają z transportu mieszanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu podróżni mogą wygodnie kupić i trzymać swoje bilety w jednym miejscu.

Witamy na pokładzie @jakdojade!



Podpisaliśmy umowę na sprzedaż biletów @PKPIntercityPDP w bardzo popularnej aplikacji @jakdojade - która promuje korzystanie z transportu publicznego.



Lada moment, po integracji, prócz biletów na komunikację miejską, będzie można w niej kupić… pic.twitter.com/ZDIRJj9U0K — Tomasz Gontarz (@TGontarz) October 13, 2023

Co więcej, Tomasz Gontarz w odpowiedzi na pytania użytkowników potwierdził, że zakup biletów będzie możliwy z wykorzystaniem planera podróży, czyli zostanie zaproponowane podobne rozwiązanie, co w przypadku platformy e-podróżnik.

Rozpoczęcie współpracy z firmą Jakdojade jest kontynuacją działań, jakie przewoźnik podjął we wrześniu 2021 roku wraz z wprowadzeniem ujednoliconych warunków handlowych (UWH). Od tego czasu spółka nawiązała współpracę z największymi serwisami sprzedającymi bilety, takimi jak mPay, e-podróżnik.pl, SkyCash czy KOLEO. W sierpniu bieżącego roku do tego grona dołączyły platformy Infobus oraz eTravel, które docelowo ułatwią zakup biletów podróżnym zza granicy oraz pasażerom jadącym w delegację.

