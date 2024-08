Nowy FRITZ!Mesh Set to szybkie Wi-Fi nawet w dużym domu

Firma AVM wprowadza na polski rynek nowy zestaw FRITZ!Mesh Set. Rozwiązanie to zapewnia wydajną i stabilną sieć Wi-Fi 6 o dużym zasięgu, idealną zarówno do domów jednorodzinnych, jak i dużych mieszkań. W skład zestawu wchodzą router FRITZ!Box 4060 oraz wzmacniacz sygnału FRITZ!Repeater 3000 AX.

Router FRITZ!Box 4060 jest kompatybilny z każdym istniejącym modemem oraz obsługuje różne typy połączeń internetowych: światłowodowe, kablowe i DSL. Można go również połączyć z modemem USB, aby korzystać z sieci komórkowej. Poza Wi-Fi 6, zestaw oferuje szeroki wachlarz opcji połączeń, w tym gigabitowe porty Ethernet, USB 3.0 oraz zintegrowaną stację bazową DECT do obsługi inteligentnego domu i telefonii bezprzewodowej.

Mocne Wi-Fi w każdym zakątku domu

Zestaw FRITZ!Mesh Set powinien się sprawdzić w dużych domach i rozległych mieszkaniach, pokonując takie przeszkody, jak grube ściany czy stropy. Router FRITZ!Box 4060 oraz trójzakresowy FRITZ!Repeater 3000 AX tworzą sieć Mesh Wi-Fi, która równomiernie rozprowadza sygnał w całym domu. Dzięki obsłudze Wi-Fi 6 oraz trzem modułom radiowym, router FRITZ!Box 4060 oferuje szybkość przesyłu danych do 6 Gb/s. FRITZ!Repeater 3000 AX, wyposażony w trzy moduły radiowe, łączy się z routerem za pomocą jednego przycisku, co pozwala na łatwe i szybkie rozbudowanie sieci. Jeden z modułów 5 GHz dedykowany jest komunikacji z routerem, a pozostałe dwa obsługują szybkie połączenia z urządzeniami końcowymi, umożliwiając transmisję danych z prędkością do 4,2 Gb/s.

Smart home, multimedia i telefon

FRITZ!Box 4060 ma zintegrowaną stację bazową DECT oraz różnorodne porty, takie jak USB 3.0, 2,5-gigabitowy port WAN i trzy gigabitowe porty LAN. Dzięki temu do domowej sieci można podłączyć nie tylko telefony bezprzewodowe i urządzenia smart home, ale także dyski sieciowe, drukarki, smart TV czy konsole do gier. Wzmacniacz FRITZ!Repeater 3000 AX, z dwoma gigabitowymi portami LAN, pozwala na integrację kolejnych urządzeń sieciowych.

Technologia Mesh, stosowana przez AVM, integruje poszczególne segmenty sieci Wi-Fi, tworząc jednolitą infrastrukturę bezprzewodową. Router FRITZ!Box 4060, działając jako Mesh Master, monitoruje i optymalizuje połączenia Wi-Fi, zapewniając płynne i stabilne działanie sieci. Dzięki temu wszystkie urządzenia, zarówno te zgodne ze standardem Wi-Fi 6, jak i starsze, zawsze mają dostęp do najlepszego możliwego sygnału.

Urządzenia FRITZ! działają na bazie inteligentnego systemu FRITZ!OS, który regularnie otrzymuje aktualizacje i nowe funkcje. Rozwiązania AVM charakteryzują się także wysoką efektywnością energetyczną, między innymi dzięki możliwości czasowego wyłączenia sieci Wi-Fi, regulacji mocy sygnału oraz ustawienia trybu eco dla sieci LAN.

Dostępność i cena

Zestaw FRITZ!Mesh Set jest już dostępny w Polsce, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 1919 zł. Może to być idealne rozwiązanie dla osób szukających niezawodnej, wydajnej i łatwej w obsłudze sieci Wi-Fi do swojego domu.

