Nowy Fritz!Powerline to Internet i Wi-Fi z gniazdka elektrycznego

Firma AVM wprowadziła na polski rynek zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, który łączy w sobie funkcję Powerline oraz Wi-Fi 6, by dostarczyć zasięg Internetu do każdego zakątka domu.

Bezprzewodowy Internet w domu może napotkać wiele różnych przeszkód, takich jak grube ściany czy duże odległości. By mimo tego mieć dostęp do szybkiego Internetu w każdej części nawet dużego domu, przyda się odpowiedni zestaw urządzeń. Z pomocą może przyjść nowy FRITZ!Powerline 1240 AX. Urządzenie to integruje się z siecią Mesh na bazie routera FRITZ!Box i dostarcza dane do miejsca docelowego za pośrednictwem instalacji elektrycznej z prędkością do 1200 Mb/s oraz przez Wi-Fi 6 z prędkością do 600 M/s.

Oprogramowanie FRITZ!OS i technologia Mesh Wi-Fi sprawia, że FRITZ!Powerline 1240 AX można za naciśnięciem jednego przycisku podłączyć do sieci domowej i rozszerzyć nieprzerwany zasięg sieci Wi-Fi, realizowanej przez inne urządzenia FRITZ!. Wykorzystując technologię Powerline, zgodną ze standardem HomePlug AV2 oraz Wi-Fi 6 na częstotliwości 2,4 GHz, sieć domową można rozszerzyć także na pomieszczenia, w których nigdy wcześniej nie było dostępu do sieci bezprzewodowej.

Duży zasięg i wysoka przepustowość w całym domu

Gigabitowy standard Powerline opiera się na technologii HomePlug AV2 i umożliwia wykorzystanie wszystkich trzech przewodów elektrycznych (fazowego, neutralnego i ochronnego) do transmisji danych. Dzięki czemu pakiety danych są szybko i pewnie przesyłane w domowej instalacji elektrycznej. Rozwiązanie umożliwia transfer danych do 1200 Mb/s oraz integrację z siecią komputerową za pośrednictwem gigabitowych portów LAN oraz standardu Wi-Fi 6.

Zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set ma łącznie cztery porty LAN: dwa wbudowane w adapter FRITZ!Powerline 1210 i dwa zintegrowane z FRITZ!Powerline 1240 AX. Dane mogą być również w tym samym czasie przesyłane do różnych urządzeń, takich jak inteligentne telewizory, konsole do gier, drukarki lub laptopy, przez Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz z prędkością do 600 Mb/s. Zestaw Powerline ma zapewnić dostęp do sieci w pomieszczeniach, do których dostarczenie sygnału sieci domowej za pośrednictwem punktu dostępowego Wi-Fi lub kabla LAN jest trudne lub wręcz niemożliwe.

Wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność

Zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set został zaprojektowany z myślą o najlepszej wydajności i minimalnym zużyciu energii. Pobór mocy w trybie częstego czuwania wynosi tylko 4,5 W (1240 AX) lub 2,4 W (1210). Urządzenie FRITZ!Powerline 1240 AX obsługuje także WPA3, najnowszy standard szyfrowania Wi-Fi, dzięki czemu korzystanie z niego powinno być bezpieczne.

Wszystkie produkty FRITZ!Powerline umożliwiają użytkownikowi monitorowanie sieci domowej i jakości połączenia Powerline w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box lub specjalnym pakiecie oprogramowania (dla systemów Windows i macOS). FRITZ!Powerline 1240 AX ma własny interfejs do konfiguracji, obsługi i aktualizacji (http://fritz.powerline), który może być chroniony hasłem. Dzięki wspólnemu oprogramowaniu systemowemu FRITZ!OS, urządzenie integruje się z innymi produktami FRITZ!, takimi jak wzmacniacze FRITZ!Repeater, lub innymi adapterami FRITZ!Powerline, bezproblemowo uzupełniając istniejącą sieć Wi-Fi Mesh.

Firma AVM, producent FRITZ!Powerline 1240 AX, zapewnia rozwiązaniu długoterminową pomoc techniczną, czyli regularne, bezpłatne aktualizacje, które zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają nowe funkcje.

Dostępność i cena

Zestaw FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, składający się z adapterów FRITZ!Powerline 1240AX oraz FRITZ!Powerline 1210, jest już dostępny w Polsce. Cena, w zależności od sklepu, wynosi od około 660 zł na Amazon.pl do 756 zł na Empik.com.

Zobacz: FRITZ!Smart Gateway to nowa bramka dla urządzeń do inteligentnego domu

Zobacz: FRITZ!Repeater 3000 AX rozwiąże problemy z zasięgiem Wi-Fi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AVM

Źródło tekstu: AVM