Debiutuje LG K62+, w Play dostępny z głośnikiem LG XBOOM Go PN1 w zestawie

W Polsce debiutuje smartfon LG K62+. Producent zachwala cztery aparaty z AI, wydajną baterię, aparat do selfie o wysokiej rozdzielczości, autorski korektor audio i militarny standard odporności. Telefon wchodzi na naszym rynku do oferty sieci Play w zestawie z bezprzewodowym głośnikiem LG XBOOM Go PN1 o wartości 249 zł.

LG K62+ to ulepszona wersja modelu bez plusa w nazwie. Smartfon wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości HD+ (720 x 1600). Obudowa wyróżnia się odpornością określaną przez militarne standardy MIL-STD 810G. Smartfon pomyślnie przeszedł 8 testów, wliczając w to m.in. przetrzymywanie w wysokiej i niskiej temperaturze. Jest także odporny na wibracje, wstrząsy, szok termiczny czy wilgoć.

Z tyłu znajduje się poczwórny zestaw aparatów z główną matrycą 48 MPix, aparat 5 MPix z obiektywem szerokokątnym, aparatem makro (2 Mpix, 4 cm) oraz czujnikiem głębi 2 MPix. Za jakość zdjęć selfie odpowiada aparat z matrycą aż 28 Mpix. Aparaty wspierane są systemem sztucznej inteligencji AI CAM.

Sercem smartfonu jest układ MediaTek Helio P35, który wspomaga 6 GB pamięci RAM. Z kolei na dane użytkownika przeznaczono 128 GB, z możliwością rozszerzenia o dodatkową kartę pamięci microSD. Bateria o pojemności 4000 mAh według producenta gwarantuje ponad 1 dzień intensywnej pracy.

Nie zabrakło także NFC do płatności zbliżeniowych, dwuzakresowego Wi-Fi oraz modułu Bluetooth 5.0. LG K62+ został ponadto wyposażony w sprawdzony w telewizorach LG system 3D Sound Engine. Jest to sztuczna inteligencja, która dzięki algorytmom AI mającym dostęp do 17 milionów próbek dźwięku, pozwala na dobranie jego optymalnych parametrów.

Głośnik LG XBOOM Go PN1

Głośnik Bluetooth LG XBOOM Go PN1 również został stworzony z myślą o aktywnych użytkownikach. Akumulator (730 mAh) pozwala na 5 godzin odtwarzania muzyki bez konieczności ładowania. Sprzęt jest jednocześnie odporny na zachlapania, co potwierdza klasa wodoszczelności IPX5.

LG XBOOM Go PN1 dzięki wsparciu Asystenta Google pozwala na sterowanie odtwarzaniem za pomocą prostych komend głosowych. Podwójny tryb bezprzewodowy umożliwia stworzenie systemu stereo z dwóch głośników.

Cały zestaw – smartfon i głośnik – można kupić w Play w ofertach SOLO, DUET i RODZINA w umowie na 24 miesiące. Przykładowo w tej pierwszej cena za obydwa urządzenia wynosi jednorazowo 1 zł, a miesięczny abonament z urządzeniem kosztuje 95 zł.

