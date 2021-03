Samsung Galaxy XCover 5 – nowy wytrzymały smartfon na trudne warunki

Samsung zaprezentował nowy, wytrzymały smartfon, model Galaxy XCover 5. Urządzenie jest odporne na działanie wody i pyłów, a także upadek z wysokości do 1,5 metra.

Samsung Galaxy XCover 5 jest wyposażony w różne funkcje do obsługi wymagających zadań i działań. Zwiększona absorpcja wstrząsów umożliwia urządzeniu wytrzymanie upadku z wysokości do 1,5 metra, natomiast certyfikat IP68 zapewnia o odporności na działanie wody (telefon powinien wytrzymać pół godziny zanurzenia na głębokości na głębokości około 1 m) i pyłów. A ponieważ użytkownicy takich telefonów bardzo często są zobowiązani do noszenia rękawic ze względu na środki ostrożności i higieny pracy, funkcja Glove Touch zwiększa czułość dotyku, umożliwiając obsługę urządzenia nawet w rękawicach.

Najnowszy wzmocniony smartfon Samsunga ma 5,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. Wokół ekranu są dosyć szerokie ramki. W tej na górze zmieścił się między innymi przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2). Znajdujący się z tyłu aparat ma rozdzielczość 16 Mpix (f/.8) i również jest pojedynczy.

Galaxy XCover 5 jest napędzany chipsetem Exynos 850, wspieranym przez 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Całość jest zasilana wymiennym akumulatorem o pojemności 3000 mAh z szybkim ładowaniem 15 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 2.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy XCover 5 trafi do sprzedaży jeszcze w marcu tego roku, najpierw na wybranych rynkach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. W Belgii smartfon może być dostępny jeszcze dziś (4 marca) z ceną 290 euro (1321 zł).

Źródło tekstu: Samsung, GSMArena