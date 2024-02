To ostatnia szansa na zakup taniej elektroniki. Będzie tylko drożej

Planujesz kupić nowy telefon albo komputer? To ostatnia szansa, bo w nadchodzących miesiącach ceny będą tylko rosły.

Chociaż inflacja sprawiła, że rosły ceny niemal wszystkiego, w tym przede wszystkim żywności i chemii gospodarczej, to odwrotny trend obserwowaliśmy w elektronice. Wiele sprzętów taniało, bo zainteresowanie nimi było niewielkie, więc sklepy musiały obniżać swoje marże. To się za chwilę skończy. Najbliższe miesiące oznaczają wzrost cen elektroniki — pisze w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita.

Droższa elektronika w 2024 roku

Gazeta powołuje się na analizę firmy Brandly360, która zajmuje się monitoringiem cen produktów. Według ich raportu niemal cały 2023 rok stał pod znakiem obniżek cen elektroniki. Zdaniem ekspertów dotyczyły to wielu produktów, w tym przede wszystkim dysków SSD oraz smartfonów.

Obniżki były spowodowane głównie dużymi nadwyżkami w magazynach. Z powodu rosnącej inflacji część osób odłożyło w czasie zakup elektroniki, przez co zainteresowaniem sprzętem spadło. Sklepy, aby ratować sytuację, zmuszone było do obniżania cen, aby nakłonić klientów do zakupów.

Czas ten powoli się kończy, ponieważ sprzedawcy w większości znaleźli już kupców na tańszy sprzęt. Na stanie pozostały ostatnie sztuki. Niebawem do oferty wejdą nowe produkty.

- powiedział Wojciech Buczkowski, prezes firmy Komputronik.

Najbliższe miesiące oznaczają wzrost cen elektroniki. Powoli widać już to po kilku kategoria sprzętów, w tym między innymi dyskach SSD, które w 2023 roku taniały najbardziej. Dla przykładu bardzo popularny model Kingston KC3000 o pojemności 1 TB, według danych z Ceneo, dało się w grudniu kupić za 275 zł. Aktualnie najtańsze oferty oscylują w granicach 380-400 zł.

