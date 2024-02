Polacy oszaleli na punkcie tego sprzętu. Sprzedaż licz w setkach tysięcy

Smartwatche Huawei Watch GT4 zostały zaprezentowane pięć miesięcy temu w Barcelonie. Od tamtej pory sprzedały się w Polsce, jak świeże bułeczki, o czym nie zamierzał wspomnieć sam producent. Nic dziwnego, do sprzedaży trafiło aż 7 wersji zegarków, w tym 4 z większą kopertą w rozmiarze 46 mm oraz 3 wersje z mniejszą, o średnicy 41 mm, więc każdy może znaleźć tu coś dla siebie.

Najpopularniejszym smartwatchem Huawei w Polsce, sprzedanym w liczbie ponad 95 000 sztuk, była seria HUAWEI WATCH GT3. Od swojego rynkowego debiutu w październiku 2021 r. smartwatche z tej serii znalazły w naszym kraju już niemal 200 000 nabywców. Aż 58% ze sprzedanych urządzeń przypadło na wersję w rozmiarze 42 mm, co przekłada się na ponad 55 000 sztuk i sprawia, że był to najbardziej rozchwytywany kobiecy smartwatch Huawei w ubiegłym roku. Na wersje z kopertą o rozmiarze 46 mm przypadło 42% sprzedaży.

– Fakt, że aż 50 000 Polek i Polaków zdecydowało się na zakup smartwatchy Huawei z serii WATCH GT4 jest dla nas ogromnym powodem do dumy. Debiut nowego modelu błyskawicznie przełożył się na rynkowy sukces, a także uzupełnił naszą ofertę i pozwolił nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców. W minionym roku odnotowaliśmy też wyraźny, 25-procentowy wzrost sprzedaży smartwatchy premium w porównaniu do 2022 r., natomiast w odniesieniu do roku 2021 wzrost ten jest aż 2,5-krotny. Było to możliwe ze względu na premiery dwóch nowych serii smartwatchy z segmentu premium: HUAWEI WATCH Ultimate i HUAWEI WATCH 4